El Ayuntamiento agradece el impulso dado en 15 meses al Servicio de Ayuda a Domicilio por el Gobierno de Castilla-La Mancha

Sábado, 15 octubre 2016

Marchamalo

Guadalajara | eldiadigital.es

El alcalde de Marchamalo pone en valor la incorporación de todos los usuarios de Ayuda a Domicilio que se encontraban en espera en su municipio, gracias al incremento de horas aprobado por el Gobierno regional el pasado 1 de octubre. El Ayuntamiento de Marchamalo ya ha cobrado el 60% del importe del convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio y tramita en este momento el segundo 20%, cuando el año pasado no había firmado siquiera el convenio.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, se ha reunido con el alcalde de Marchamalo (Guadalajara), Rafael Esteban, y miembros de su equipo de gobierno para analizar la situación de los servicios sociales en su localidad, en la que han trasladado al Gobierno regional el agradecimiento por el impulso dado al Servicio de Ayuda a Domicilio y a la red de Servicios Sociales de Atención Primaria en los 15 primeros meses de legislatura.

Rafael Esteban ha puesto en valor la incorporación de todos los usuarios pendiente de ayuda a domicilio que había en su municipio, tanto dependientes como no dependientes, desde el pasado 1 de octubre, fruto del proceso de ampliación por parte de la Consejería de Bienestar Social de los convenios del Servicio de Ayuda a Domicilio para adaptarlos a la demanda existente.

El alcalde de Marchamolo ha solicitado que se amplíen los programas de envejecimiento activo, de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia en las personas mayores de su municipio. Al igual que para el Gobierno regional, la atención a las personas en situación de dependencia es una prioridad para la corporación local marchamalera, tanto en lo que respecta a prestaciones en su propio hogar, como la ayuda a domicilio, como prestaciones de envejecimiento activo y saludable, promoción de la autonomía personal y atención especializada a personas mayores en situación de dependencia, por ello ha planteado a la consejería el apoyo para la ampliación de estos programas

Nuevo sistema de pago

Igualmente ha resaltado el efecto positivo del nuevo sistema de pago, tanto del Plan Concertado, por el que se contratan profesionales de la red de Servicios Sociales de Atención Primaria, como del Servicio de Ayuda a Domicilio, que ha hecho que en la actualidad el Ayuntamiento de Marchamalo haya cobrado el 60% de ambos convenios, cuando el año pasado por estas fechas no se había recibido ni un céntimo del convenio de SAD porque no había podido firmarse al no estar convocado antes del cambio de gobierno.

Durante la reunión, la consejera de Bienestar Social ha informado a los miembros de la corporación municipal de Marchamalo de los diferentes planes puestos en marcha desde el Gobierno regional para atender las necesidades de los ciudadanos de las zonas rurales de la región en colaboración con los ayuntamientos, al tiempo que el alcalde de Marchamalo exponía la necesidad de ir recuperando poco a poco los recortes que en materia de Servicios Sociales de Atención Primaria hizo el gobierno anterior a los Ayuntamientos.

Servicios Sociales de la localidad

El municipio de Marchamalo pertenece a la zona PRAS (Plan Regional de Acción Social) de Marchamalo y al Área de Servicios Sociales de Fontanar. Es un municipio acogido al Plan Concertado, que está atendido por un profesional de Trabajo Social y otro de Educación Social. En el Servicio de Ayuda a Domicilio tiene contratados 10 auxiliares de ayuda a domicilio, que atienden a 40 usuarios y 80 beneficiarios de la localidad.

En el servicio de Teleasistencia a personas mayores dispone de 94 terminales, con 130 usuarios. Al tiempo que con una vivienda para personas mayores, subvencionada al Ayuntamiento de Marchamalo en base a la Orden de convocatoria de 1 de junio de 2015, con 12 plazas concertadas en la actualidad.

Centro de Día de Mayores con SED

En Marchamalo se localiza el Centro de Día con Servicio de Estancias Diurnas para personas mayores “Las Fuentes” con 782 personas socias (444 mujeres y 338 hombres). El SED dispone de 20 plazas autorizadas que, en su totalidad se encuentran incorporadas a la red pública regional. A lo largo de 2016 se han llevado a cabo en el centro un total de 155 actividades las áreas de promoción de la autonomía personal y el envejecimiento saludable (28 actividades), Participación social e integración en la comunidad (41 actividades), educación, formación y acceso a nuevas tecnologías (21 actividades) y ocio creativo (65 actividades).