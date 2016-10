Molina (Podemos): "La Renta Garantizada no es un capricho, es una necesidad"

Sábado, 15 octubre 2016

Política

REGIÓN | eldiadigital.es

El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha incidido en la importancia de la implementación de la Renta Garantizada "para resolver la grave situación de pobreza y desigualdad social que viven los ciudadanos de Castilla-La Mancha" y ha enfatizado en que "no es un capricho" sino "una necesidad" y que, una vez aprobada, debe ser incluida en el Estatuto de Autonomía para blindar este derecho.

Podemos Castilla-La Mancha ha celebrado este sábado una mesa de debate en la capital albaceteña para abordar uno de los pilares fundamentales para la formación morada: la Renta Garantizada, ha informado Podemos en nota de prensa.

En el encuentro han participado además la diputada por Albacete, Teresa Arévalo y la diputada por Huelva, Isabel Franco; el profesor de economía de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Sanabria y el profesor de economía de la Universidad de Castilla-La Mancha, Jorge Uxó.

Por su parte, Teresa Arévalo, diputada de Unidos Podemos por Albacete, ha incidido en el aspecto "garantista" de este derecho, que no debe enmarcarse en el ámbito del asistencialismo sino en el del derecho. Arévalo ha concluido reiterando cómo "nadie puede ser libre si no tiene cubiertas sus necesidades básicas".

Por otro lado, la diputada de Unidos Podemos por Huelva, Isabel Franco, ha querido comenzar señalando cómo "ninguna persona debería ser pobre, ninguna persona debería tener que elegir entre qué derechos fundamentales cubrir." Asimismo, ha aludido a la problemática a la que se enfrentan los jóvenes en nuestro país, apuntando al hecho de que "no puede ser la casa de los padres lo único que evite que caigan en la pobreza".

Finalmente, los economistas Jorge Uxó y Antonio Sanabria han recalcado los motivos por los que es imprescindible establecer la Renta Garantizada, los cuales giran en torno al aumento de las situaciones de emergencia social, al aumento de la desigualdad y de la pobreza, al hecho de que "el trabajo ya no es una garantía para salir de la pobreza" y a la fragmentación del conjunto de ayudas existentes.

Por ello, ambos han destacado que la Renta Garantizada es "un elemento fundamental del cambio en las políticas económicas y un plan global con un objetivo muy claro: pobreza cero" En este sentido, Sanabria ha concluido afirmando cómo al plantear el proyecto de Renta Garantizada a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, "nos encontramos con que "no hay un plan que englobe la legislatura, cada año se tapa lo que surja; no hay una visión de conjunto que permita unificar y coordinar las ayudas y no hay seguimiento, para saber cómo inciden sobre la población esas políticas."

Tras las intervenciones de los ponentes, se ha establecido un diálogo entre estos y el resto de asistentes que han dirigido sus preguntas hacia la viabilidad de la Renta Garantizada y sus efectos sobre la ciudadanía, así como para expresar su desconcierto "ante la inoperancia del gobierno Emiliano García-Page".