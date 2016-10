El Barítono Paulo Szot ofrece el 22 de octubre un concierto homenaje a Frank Sinatra y Tom Jobin en el Teatro Real Cartel Barítono Paulo Szot TEATRO REAL

Sábado, 15 octubre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

El primer concierto de la temporada traerá al Teatro Real al cantante brasileño que divide su carrera entre la ópera y los musicales, actuando en el Metropolitan Opera de Nueva York o en La Scala de Milán. Asimismo, ha sido reconocido con el premio Tony al Mejor Actor Principal por su actuación en South Pacific en 2008.

Después de formarse académicamente en ballet clásico, una lesión en la rodilla a los 21 años le obligó a replantearse su futuro profesional. Así, abandonó Brasil y se estableció en Polonia, donde profundizó sus estudios musicales hasta su debut en la ópera en 1996, en São Paulo, con El barbero de Sevilla, de Rossini.

Desde entonces, el cantante alterna sus papeles en la ópera y los musicales, interpretando también los clásicos de la bossa nova. Este estilo musical nacido en Río de Janeiro en los años 50 trata los géneros populares de la música brasileña, como la samba, de manera sofisticada, tanto rítmica como armónicamente, con gran influencia del jazz y de la música clásica, sobre todo del impresionismo francés

En el concierto en el Teatro Real, Paulo Szot interpretará temas de Tom Jobim, en inglés, grabados por Frank Sinatra en 1967 y 1969, y recopilados por Roberto Quartin en 1979.

El programa, con gran parte de las canciones sobre textos del poeta y también compositor Vinícius de Moraes (1913-1980), recorre los clásicos de la bossa nova adaptados a Frank Sinatra. De esta forma, Szot alternará temas universales como 'Samba de uma nota só', 'Corcovado' o 'Desafinado' con canciones del repertorio habitual como 'Change partners', de Irving Berlin, 'I concentrate on you', de Cole Porter, 'Baubles, Bangles and Beads', de Robert C. Wirght, o 'Fly me to the moon', de Bart Howard.