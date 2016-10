El Guadalajara no pudo con el último arreón del Villa de Aranda

Domingo, 16 octubre 2016

Balonmano: Liga Asobal

DEPORTES | El Día/BM. Guadalajara 11:07 |

Derrota para el BM. Guadalajara en Aranda de Duero por 29-26 este sábado. Media entrada en el Pabellón Príncipe de Asturias para recibir al BM Guadalajara, cuyo siete inicial sorprendió, con Víctor Montoya alejado de su posición natural, en el extremo izquierdo. 4 minutos después de ponerse en marcha el marcador y tras tres goles del equipo arandino y ninguno de los visitantes, César Montes solicitó tiempo muerto: Padilla se marchó al extremo, Montoya volvió al centro, y José María Bozalongo comenzó a funcionar, consiguiendo plantar cara con seriedad a los de Aranda y empatando el partido en el minuto 16 (6-6).

Pocos minutos después, BM Guadalajara se ponía por delante (7-8, min 20) con gol de Lucas Cándido y a partir de entonces la igualdad fue máxima. Salió Rubén Estebas en el pivote y César Montes probó con novedosas soluciones para suplir las ausencias. También salió a la pista el joven Alberto Sanz, quien tuvo que retirarse con molestias en el tobillo. Al descanso, 13-10.

A la vuelta de vestuarios, BM Guadalajara se atascó en ataque y Villa de Aranda tomó distancia (min 35, 15-11). Sin embargo, los alcarreños aprovecharon varios errores del equipo de Álvaro Senovilla y volvieron a engancharse, acercándose en el marcador. Subió la intensidad de ambos contendientes, que alternaban errores y pérdidas de balón con goles en ambas porterías. Con 19-15 en el luminoso del Príncipe de Asturias, César Montes pidió tiempo muerto y consiguió mantener sus opciones en el partido. Víctor Montoya destacó al contrataque y Adrián Eceolaza sostuvo el marcador, para llegar al minuto 50 con 22-20.

Diez minutos por delante y la sensación de que la balanza de la victoria podía inclinarse todavía a ambos lados. Las dudas llevaron a Álvaro Senovilla a solicitar tiempo muerto y poco después (min 26, 26-22) hacía lo propio César Montes, valorando las opciones de cara al final del encuentro. Finalmente no pudo ser y la victoria se quedó en casa, con un resultado 29-26. En el haber del BM Guadalajara queda el haber luchado hasta el final, no haberle perdido la cara al partido, haber mostrado intensidad durante los 60 minutos y no haber bajado los brazos en ningún momento.

Tras el encuentro, César Montes dio las gracias a sus jugadores, que se dejaron la piel en el campo y no dieron un balón por perdido: ” a pesar de haber ido a remolque durante todo el encuentro, hemos tenido opciones reales de victoria hasta el último segundo”. En cuanto a las distintas opciones tácticas que ha mostrado el equipo, César Montes ha planteado distintas alternativas para hacerse con la victoria contra BM Villa de Aranda. César Montes ha confirmado que Alberto Sanz tiene un esquince de tobillo y José María Bozalongo tiene una contractura en la espalda, de la que debe recuperarse antes de volver a jugar.

FICHA TÉCNICA:

BM Villa de Aranda: Amerigo Fernández (po.), Juanlu Moyano (8) Iker Antonio, Lucas Moscariello (2), Roberto Sánchez (1), Mathias Ortega (2), Pascual García, Iker Antonio Marcos (1). Tambien jugaron Nemanja Boticic (3), Adrian Fernández, Luis Montserrat (1), Henrique Solenta, Xoan Ledo, Víctor Megías, A. Gonçalves de Lima (1), Álvaro Torres, Raúl Nantes (6), Manuel García.

BM Guadalajara: José Javier Hombrados (po.), José María Márquez Coloma (5), Víctor Montoya(6) , José María Bozalongo (3), Nacho Moya (4), Dani Sedano, José Manuel Ramos Padilla (2). También jugaron Adrián Eceolaza, Sergio Mellado (1), Alberto Sanz, Mikel Redondo, Rubén Estebas, Lucas Cándido (3).

Árbitros: Fernández Pérez y García Rodríguez. Fueron excluidos dos minutos Nemanja Bojicic y Henrique Solenta. Moscariello fue amonestado con roja directa. Por parte del BM Guadalajara, Chema Márquez, Rubén Estebas,

Parciales: 3-1, 5-3, 6-5, 7-8, 10-9, 13-10 DESCANSO. 15-11, 16-13, 20-15, 22-20, 25-22, 28-25.