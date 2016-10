El At. Valladolid planta una gran defensa y frena a un desacertado Ciudad Encantada

Domingo, 16 octubre 2016

Balonmano: Liga Asobal

DEPORTES | El Día 11:10 |

El BM. Ciudad Encantada cayó derrotado este sábado por la noche en su visita a Huerta del Rey con claridad. No fue el partido de los conquenses que, excepto en el primer cuarto de hora de juego, no tuvieron opciones de victoria. La gran defensa del Recoletas At. Valladolid y la gran actuación de su portero Javi Díaz, con porcentajes superiores al 40% de paradas, hicieron imposible que los de Cuenca volvieron con algún punto a casa.

Precisamente, esa defensa tan intensa de los pucelanos fue lo que desniveló el marcador en los últimos veinte minutos del primer tiempo. En dos goles se quedaron los de Lidio Jiménez que ya perdían en el intermedio por seis, 15-9. Una renta que ya no desaparecería en la segunda mitad. Derrota para los conquenses que siguen antepenúltimos en la tabla con 4 puntos.

Ficha técnica:

Recoletas Atlético Valladolid: Javi Díaz (César Pérez); Diego Camino (2), Fernando Hernández (6,1p), Río, Serdio (8), Viscovich (4), Víctor Rodríguez (1), Turrado, Roberto Pérez (3), Nico López, Lorasque (2), Dujshebaev (3), Miguel Camino (1), Serrano y Grossi.

Liberbank Ciudad Encantada: Vial; Vainstein (5), Mendoza, Alves (3), Vidal (2), Perovic (2,1p), Sergio López (1p), Medina (5,3p), Doldán (3), Canyigueral (2,1p) y Nolasco.

Marcador: 3-2, 5-4, 7-7, 9-7, 13-8, 15-9 ; 17-12, 21-14, 22-16, 24-18, 27-22 y 30-23.

Árbitros: Iniesta Castillo y Soria Fabián. Excluyeron dos minutos a Río (dos veces), Serdio, Dujshebaev del Recoletas Atlético Valladolid y a Alves (2) y Mendoza del Liberbank Ciudad Encantada.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de liga Asobal. Polideportivo Huerta del Rey, 2.000 espectadores.