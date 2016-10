El FS Talavera barre de la pista al Torrejón antes de la fiesta copera

Lunes, 17 octubre 2016

Fútbol Sala: Segunda División B

DEPORTES | El Día 08:20 |



Antes del esperado encuentro de Copa del Rey ante Palma Futsal, que será este próximo martes, el Soliss Fútbol Sala Talavera jugó y disfrutó ante el Torrejón Sala protagonizando un encuentro de diez, precisamente la cantidad de tantos que anotarían los cerámicos para acabar derrotando a su oponente por un contundente marcador de 10-3.



Lo más curioso de todo ello es que serían los visitantes los que se adelantarían en el marcador y lo harían en una desafortunada acción con autogol de Justo Cáceres tras una carambola a remate de Alamancos y despeje de Jesús Resino al que su compañero no le daría tiempo a evitar que se colara en el fondo de las mallas.

Por suerte la reacción local fue inmediata. Ya estaban haciendo méritos antes de encajar el 0-1 para adelantarse en el marcador y sería sólo un minuto más tarde cuando en una rapidísima transición de ataque Nacho Gil culminaba al segundo palo para hacer el 1-1 cuando apenas se llevaban disputados seis minutos de juego. Los cerámicos querían más ante un conjunto torrejonero que una y otra vez se encomendaba a José Carlos para finalizar sus acciones de ataque con remates desde media distancia en la mayoría de los casos, siendo estos bien repelidos por Jesús Resino. Más variados eran los recursos ofensivos de los locales y los que probaban fortuna sobre la meta contraria.

Morales probaba fortuna por varias veces, yéndose uno de sus tiros al poste y a Panucci le faltaba puntería para ejecutar su remate entre los tres palos. Quien sí acertaría y además por partida doble sería Chispi, que en menos de un minuto no sólo consiguió que su equipo diera la vuelta al marcador, sino que además tomara un ligero colchón. El primero de los tantos del ala talaverano llegaría con una gran acción por banda de Jesús Jiménez culminado al segundo palo. El 3-1 sería un toque de calidad desde más allá de los diez metros y por encima de un Jaime que estaba un poco adelantado y que, pese a tocar la bola, esta iba hacia adentro.

Se empezaba a gustar el Soliss FS Talavera, con alguna que otra acción de calidad e intentaba el Torrejón Sala acortar distancias con el omnipresente en ataque José Carlos. Viendo Adrián Martiño que su equipo no era capaz de hincarle el diente a los locales, más allá de intentonas con disparo exterior, buscó el juego de cinco con David.

No le iba a salir al técnico gallego su intentona, es más, al descanso su equipo se iría con derrota parcial de 4-1 al enchufar desde su propia área el meta Jesús Resino. Mejor no se podían ir los locales al tiempo de receso que con la victoria parcial y unas más que notables sensaciones de juego.

Esta se iban a ratificar aún más en el segundo acto, aunque el mismo arrancaría como lo hizo el primero. En el 21’ José Carlos conseguía avanzar hasta las inmediaciones del área y soltaría un disparo raso y ajustado al poste que el meta conseguía desviar con la punta del pie, pero no era suficiente y la bola se colaba para hacer el 4-2.

Viendo cómo se ponía el partido Adrián Martiño decidió seguir apostando por el juego de cinco, aunque en este caso con Pablo. Pudo recortar distancias el conjunto torrejonero con Alamancos como protagonista, pero en una y otra acción se encontró con la respuesta bajo los palos del guardameta local. Estaríamos en la antesala del quinto tanto local y este llegaría después de que el poste privara a Justo Cáceres de su primer tanto. En la siguiente acción sería Nacho Gil el que convertía un servicio desde la banda para hacer un 5-2 que sería el desencadenante de la goleada final.

Y es que los locales querían más y así Morales, en el 27’, enchufaba un buen remate de volea que suponía el 6-2. Tampoco es que los morados quisieran irse del partido todavía y así Pablo culminaba una buena acción de equipo para sumar el 6-3, que sería a la postre el último tanto de su equipo en la cita del Primero de Mayo.

Al Soliss FS Talavera todavía le quedaban cuatro tantos más por anotar. Y es que los chicos de Raúl Aceña no bajaban el ritmo y seguían así hasta el final del choque ante un oponente que físicamente se empezó a quedar sin energías, todo lo contario de los cerámicos.

De esta manera conseguirían subir el séptimo tanto (Chispi), octavo (Justo Cáceres), noveno (Chispi) y décimo y último (Jesús Resino). Al final victoria por 10-3 que refuerza al equipo una semana más en la primera plaza y que en esta próxima jornada le tocará visitar el Pabellón ‘La Fortuna’ para medirse al Leganés.

FICHA DEL PARTIDO

SOLISS FS TALAVERA: Jesús Resino, Justo Cáceres, Nacho Gil, Jesús Jiménez y Chispi. También jugaron: Morales, Fonsi, Josete, Churrero, Chispa y Panucci.

TORREJÓN SALA: Jaime, Mario, José Carlos, José y Octavio. También jugaron: Guille, David, Alamancos, Alex, Pablo y Pedro. ÁRBITROS: José Carlos Cámara Sanz y Ramón Collada Ayuso (Castilla-La Mancha). Amonestaron al visitante Pablo.

GOLES: 0-1 (min. 5) Justo en propia puerta, 1-1 (min. 6) Nacho Gil, 2-1 (min. 13) Chispi, 3-1 (min. 14) Chispi, 4-1 (min. 19) Jesús Resino, 4-2 (min. 21) José Carlos, 5-2 (min. 25) Nacho Gil, 6-2 (min. 27) Morales, 6-3 (min. 30) Pablo, 7-3 (min. 33) Chispi, 8-3 (min. 34) Justo Cáceres, 9-3 (min. 35) Chispi, 10-3 (min. 38) Jesús Resino.