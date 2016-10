El festival de cine musical In-Edit desvela su programación para Madrid

Domingo, 16 octubre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Se incluyen obras de autoría nacional e internacional y una representación del especial Aniversario de los 40 años del Punk, con 'Lo que hicimos fue secreto' (con presencia del director, David Álvarez), 'The Filth & The Fury' y 'Rude Boy. Ray Range & The Clash'. Este aniversario se lleva a cabo gracias a la colaboración especial de British Council.

'Eat That Question- Frank Zappa in His Own Words' será el documental encargado de inaugurar el Festival, el jueves 3 de noviembre.

Completan la programación 'Geometría del Esplendor' (con presencia del director, José Ramón da Cruz y el productor Pablo Cerezal), 'Autosuficientes', 'Blur: New World Towers', 'Strike a Pose' (historia de los bailarines que acompañaron a Madonna en su Blond Ambition Tour), 'Gimme Danger' (Documental de Jim Jarmusch sobre The Stooges) y 'The Sad And Beautiful World of Sparklehorse'.

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE

22:00 Eat that Question - Frank Zappa in His Own Words

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE

16:00 The Filth & the Fury

20:00 Geometría del esplendor

22:00 Autosuficientes

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

18:00 Strike a Pose

20:00h Lo que hicimos fue secreto

22:00 Gimme Danger

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE

18:00 The Sad And Beautiful World Of Sparklehorse

20:00 Blur: New World Towers

22:00 Rude Boy. Ray Range & The Clash