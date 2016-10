Soriano inicia una campaña de recogida de firmas para ayudar al artista sin techo Miguel Pérez

Lunes, 17 octubre 2016

Albacete

Albacete

Pedro Soriano, concejal en el Ayuntamiento de Albacete, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para ayudar al artista sin techo Miguel Pérez, de 75 años y Licenciado en Bellas Artes. El edil las registrará en el Consistorio para que actúe el alcalde reprobado, Javier Cuenca. “Solicitamos unas medidas excepcionales urgentes, incluso Presupuestarias extraordinarias, para que cese la situación lamentable de este ciudadano en estado de vulnerabilidad. Es necesario que actúen los Servicios Sociales y el área de Empleo del Ayuntamiento”, ha dicho.

En el escrito se solicita al Ayuntamiento de Albacete que ayude y auxilie a Miguel Pérez. Necesita disponer de una vivienda municipal disponible, para que pueda instalarse y utilizarla como domicilio; formar parte de los planes municipales para personas vulnerables; y una pensión de jubilación correcta, por tener cotizaciones que superan los 12 años, 6 meses y 1 día, incluso teniendo cotizaciones desde el 22 de junio de 1965. “Actualmente, Miguel Pérez percibe una pensión no contributiva. No se elaboró correctamente en su día y se ha pedido a los Servicios Sociales que la rectifique”, ha asegurado el edil.

Soriano ha recordado que el pintor vive actualmente en un camión furgón, en la calle Virgen del Pilar, y que agentes de la Policía Local le han notificado que desaloje la vía para cumplir con la Ordenanza de Espacios Públicos de Albacete para garantizar y fomentar la convivencia ciudadana y el civismo. “Solicito ayuda a Organizaciones No Gubernamentales y asociaciones solidarias para ayudar a Miguel Pérez. No hay derecho que el Ayuntamiento no disponga de un programa específico para ayudar a personas sin techo y las dos únicas opciones que la Administración da sean una residencia y el Centro de Atención Integral a Personas Sin Hogar”, ha recalcado.