Blackberry smoke presentarán nuevo disco en Madrid y Barcelona

Lunes, 17 octubre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

La banda estadounidense de rock sureño Blackberry smoke presentará su nuevo disco, Like An Arrow, en Madrid y Barcelona en marzo 2017.

Las citas serán, concretamente, el 7 de marzo en La Riviera madrileña y el día 8 en la Sala Apolo de Barcelona (en un concierto homenaje a Javier Ezquerro).

Las canciones en el sexto álbum de Blackberry Smoke, que se publicó el 14 octubre, muestra lo lejos que esta auténtica banda de rock ha llegado con unos buenos músicos y sus nuevas ideas y sonidos.

Like An Arrow sigue con la exploración sonora que Blackberry Smoke ya había logrado son sus dos discos anteriores, The Whippoorwill en 2012 y Holding All the Roses en 2015.