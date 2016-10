PSOE registrará un debate general en las Cortes sobre la situación del Tajo para que los partidos se retraten

Lunes, 17 octubre 2016

Así lo ha anunciado su portavoz, Blanca Fernández, quien ha sentenciado que "ya no vale ponerse de perfil" y que "hay que defender el río". "No es posible sostener por más tiempo esta demanda cada día mayor de agua por parte del Levante y que no se dé una solución alternativa", ha apuntado.

"No queremos que el trasvase termine ya hoy y se sequen los cultivos del Levante. Queremos una solución real, sostenible, que garantice la economía de allí y de aquí y que garantice la supervivencia de un río estratégico", ha destacado.

Además, la dirigente socialista ha lamentado que "mientras el Tajo se llena de espuma, los dirigentes del PP callan y los regantes de Murcia aplauden a la ministra Tejerina". "Esta situación merece una respuesta sensata y responsable por parte de los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha".

Dicho esto, ha explicado que "lo preocupante es que como el Tajo no tiene un caudal ecológico suficiente como para mantener una agua de calidad sin que haya vertido extras, cuando hay un vertido no tiene capacidad de autolimpieza y depuración natural que tiene cualquier cauce de cualquier río".

Según ha dicho, "el Tajo se está esquilmando desde hace décadas" y desde que se iniciara la legislatura actual se han autorizado derivar 250 hectómetros cúbicos".

LISTAS DE ESPERA

De otro lado, Blanca Fernández ha aprovechado para responder a las críticas del PP sobre listas de espera, y ha defendido que la sanidad pública en Castilla-La Mancha "está mejor que ayer", aunque ha reconocido que aún queda mucho por hacer. Además, ha indicado que hoy en la región se está derivando un tercio de lo que derivaba María Dolores de Cospedal, y aún, así, ha dicho, se están reduciendo las listas de espera.