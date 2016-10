Pinar reprocha a González Mena que recurra de nuevo a la demagogia para criticar al equipo de Gobierno

Lunes, 17 octubre 2016

Cuenca

Cuenca | ELDIAdigital.es

El diputado de Deportes rechaza de plano las acusaciones del portavoz del PSOE en la Diputación en las que habla de “discriminación a la provincia en infraestructuras deportivas” por el próximo convenio para garantizar la seguridad en el estadio de La Fuensanta, puesto que, precisamente, se optó por no vincularlo al Plan de Instalaciones Deportivas para no mermar su presupuesto y poder invertirlo íntegramente en los municipios

El diputado de Deportes, Óscar Pinar, ha reprochado que el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Joaquín González Mena, haya recurrido una vez más a la demagogia con el único fin de criticar al equipo de Gobierno de la institución provincial.

Es por ello que no duda en rechazar de plano las acusaciones del portavoz socialista en las que habla de “discriminación a la provincia en materia de infraestructuras deportivas” ante el próximo convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca para garantizar la seguridad del estadio de la Fuensanta de la capital conquense, puesto que, precisamente, se optó por no vincularlo al Plan de Instalaciones Deportivas para no mermar su presupuesto y poder invertirlo íntegramente en los municipios de la provincia.

Además, le recuerda que ya en la anterior legislatura, bajo el mandato del socialista Juan Ávila, el Ayuntamiento capitalino se mostró a favor de esta actuación; de ahí que no se entiendan estas críticas ahora, “a no ser que sea criticar por criticar”. Y es que, a su juicio, “no es de recibo que una obra de la envergadura de ésta se encuentre a medias de finalizar” y por ello le pregunta al portavoz socialista: “¿Tiene algo en contra de La Fuensanta?”.

Pinar insiste en negar discriminación alguna a los pueblos de la provincia como consecuencia de esta intervención e insta a González Mena a que pida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que incremente notablemente su aportación a la financiación del Plan de Instalaciones Deportivas con el fin de poder así atender las necesidades en esta materia del mayor número de municipios posible.

No en vano, le recuerda que el Gobierno castellano-manchego aporta a dicho plan 150.000 euros, mientras que la Diputación conquense contribuye con el doble (300.000€), a pesar de que su Presupuesto es 130 veces más bajo que el de la Junta de Comunidades. Por lo tanto, considera que “no es descabellado hablar de una mayor colaboración económica por parte el Ejecutivo regional”.

Por todo ello, el diputado de Deportes no cree que sea serio hacer demagogia con el Plan de Instalaciones Deportivas; un plan, insiste, cuyas actuaciones se deciden en convocatoria abierta y por concurrencia competitiva, sin olvidar que la Comisión de Valoración está integrada tanto por miembros de la Diputación como de la Junta de Comunidades.