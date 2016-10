Las demandas de disolución matrimonial disminuyen un 1,3% en C-LM en el segundo trimestre del año

Lunes, 17 octubre 2016

Sociedad

REGIÓN | eldiadigital.es

Las 1.232 demandas de divorcio --tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas-- registradas en la región entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, suponen una disminución del 1,5 por ciento respecto de las 1.251 que se presentaron en el segundo trimestre del año anterior. Del total de demandas de divorcio, 663 fueron de mutuo acuerdo frente a 569 que fueron contenciosas.

En cuanto a las demandas de separación aumentaron un 3 por ciento en el segundo trimestre del año, con 70 de abril a junio de 2016 frente a 68 en el mismo periodo del año anterior. De ellas, 49 fueron consensuadas y 21 contenciosas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado.

En el segundo trimestre del año se han iniciado dos demandas de nulidad en Castilla-La Mancha, el mismo número que se registró en los meses de abril a junio de 2015.

CUSTODIA

Además, en ese periodo se registró un aumento interanual tanto en los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio como en los de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, concretamente el aumento ha sido en procesos consensuados.

Así, entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados se iniciaron en Castilla-La Mancha 81 procedimientos de modificación de medidas consensuadas frente 61 en el mismo periodo de 2015, lo que supone un incremento de un 32,8 por ciento.

En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuados, el incremento de estos procesos fue del 21,3 por ciento, con 171 demandas de este tipo frente a 141 que se registraron en el segundo trimestre de 2015.

Por el contrario los mismos procedimientos pero no consensuados han disminuido, con 343 procedimientos de modificación de medidas en el segundo trimestre de 2016 (frente a 375 que se registraron en el mismo periodo del año anterior), manteniéndose el número de procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuados en 285 en el segundo trimestre de 2016 (286 en 2015).