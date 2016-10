La Alianza Española contra la Pobreza reclama políticas cuyo centro sea la justicia social y medioambiental

Lunes, 17 octubre 2016

ciudad real

Ciudad Real | El Dia

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, daba la bienvenida por segundo año consecutivo a los miembros de la Alianza en Ciudad Real para “hablar de algo tan serio y que nos preocupa como es la pobreza. Sería bueno que no tuviéramos que reunirnos, leer manifiestos o reivindicar ningún tipo de acción porque no hubiese ningún hombre ni ninguna mujer que no estuviese en situación de pobreza, pero por desgracia tenemos que hablar de una cifra que aumenta”.

Zamora ha reiterado el apoyo del Equipo de Gobierno y del Ayuntamiento en la erradicación de la pobreza, “nuestra línea de trabajo va en esa dirección: con el tema del empleo, vivienda, formación, y algo muy importante un mundo medioambientalmente más sostenible, porque también son importantes las medidas medioambientales para hacer esta sociedad más justa.

El manifiesto, leído por dos miembros de ACCEM, afirma que “es urgente cambiar este sistema que genera riqueza para el 1% y un empobrecimiento generalizado para el resto de la población, tanto dentro como fuera del Estado español. Un sistema que fomenta la guerra para el control geoestratégico de los recursos, destruye la naturaleza e incrementa las desigualdades sociales”.

El texto reconoce que existen compromisos internacionales, como los recién acordados Objetivos de Desarrollo Sostenible, los protocolos de Derechos Humanos, las Convenciones de la OIT por un trabajo decente o el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que necesitan ser cumplidos para garantizar un cambio de rumbo y el cumplimiento de los derechos de todas y todos. No cumplirlos significa continuar por la misma senda del aumento de las desigualdades, de la pobreza y del autoritarismo.

“En un contexto en el que la acumulación de riqueza en pocas manos genera pobreza en muchas personas y países, hay prácticas que deben desaparecer. Tal es el caso de los fondos de origen español en paraísos fiscales o la negociación a nuestras espaldas de tratados comerciales que van hipotecar nuestro bienestar, el de futuras generaciones y el del planeta. Tratados como el TTIP, el CETA, o el TISA.”

Además consideran que “existen múltiples crisis. Una de las más graves es la crisis de valores, en la los dirigentes políticos demuestran constantemente su irresponsabilidad y su falta de voluntad por cambiar las cosas. Es especialmente lamentable el papel que están jugando con su política de no-acogida de las personas migrantes y de las solicitantes de refugio o asilo”.

“Tampoco podemos olvidar la puesta en marcha de políticas que aumentan sin parar las desigualdades, la tasa de paro, los niveles de pobreza, la brecha de género. Se incumplen sistemáticamente los compromisos de protección social y derechos básicos como la sanidad, la educación, la dependencia…

Ante tal situación, como ciudadanía, presentamos propuestas basadas en derechos. Exigimos

• Soluciones basadas en Derechos y Justicia para atajar las desigualdades y frenar el incremento de la pobreza, de las desigualdades y el deterioro medioambiental en cualquier lugar del planeta.

• Políticas coherentes con la defensa de los derechos humanos y la protección medioambiental en todo el planeta.

• Rechazo a los tratados comerciales como el CETA, el TiSA, o el TTIP que, negociados a espaldas de la ciudadanía, amenazan la democracia, multiplican el poder de las multinacionales y limitan los derechos de las personas y la protección del medioambiente. Abogamos por un Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales.

• Justicia Fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, que sostengan las políticas sociales y medioambientales.

• Demandamos la transición hacia un modelo energético sostenible, y el cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales.

El acto ha concluido con la lectura de uno de los textos del Grupo Literario “Pluma y tinta” escribieron sobre la pobreza, a cargo de su autor, Eduardo, en el que personifica lo que es la pobreza en primera persona.