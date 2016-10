Abengózar recuerda “lo lejos que queda la privatización del Hospital de Tomelloso”

Lunes, 17 octubre 2016

ciudad real

Ciudad Real | El Dia

Si no fuera por la seriedad del tema “tan delicado”, prosigue la diputada socialista, porque estamos hablando de un tema muy delicado “es de risa que tanto Cortes Valentín, como los dirigentes del PP, salgan a hablar de aumento en las listas de espera”, y se pregunta si debería recordarles que después de los meses de verano la actividad en los hospitales siempre ha sido más baja. Aún así, continúa la portavoz socialista, todavía “se atreven a criticar que hay listas de espera que han crecido en 100 pacientes, cuando hemos tenido años como el 2012 en los que aumentaron en más de 5000 personas”. Y les recrimina, que no es serio, porque además tienen delante los datos, gracias al Portal de transparencia “que no comprueban”.

La diputada del PSOE en las Cortes regionales, les recuerda que Page se encontró una sanidad pública de las peores en cifras del país y, que a pesar de ello, en solo un año la ha situado 7 puestos por encima. Les pide que lo reconozcan, así como que se está construyendo la sanidad pública “que ellos se cargaron” a base de despidos, bloqueos de camas y plantas enteras, a base de cerrar quirófanos y derivar a la sanidad privada. Y les deja claro, que hoy en Castilla-La Mancha se apuesta por la sanidad pública y solo se deriva “cuando con los recursos propios no somos capaces de cubrir las necesidades sanitarias de los castellano-manchegos”.

Por último hace un llamamiento a la memoria de los dirigentes “populares”, recordándoles que lo lejos que queda ya “el rumor de la privatización del Hospital de Tomelloso cuando gobernaba el PP”, lo que demuestra, según la misma, lo distintas que son ahora las políticas sanitarias de Tomelloso donde se está recuperando la sanidad y se habla incluso de más inversión porque García-Page, que insiste, sí está comprometido con Castilla-La Mancha, invertirá más de 5 millones de euros en atención primaria de la ciudad con el nuevo centro de salud.

Igualmente, Abengózar pide a los dirigentes del PP “que no mientan más con las contrataciones del personal sanitario”, y explica que el Gobierno regional, ya ha explicado que solo se ha cambiado el procedimiento de contratación temporal de los profesionales y que se están unificando criterios entre las diferentes gerencias, “porque a diferencia de lo que se hacía antes, se trata de homogeneizar, no de restringir”.