Alfonso Expósito y Coral Torrijos se imponen en el estreno de Villarta en el Circuito

Martes, 18 octubre 2016

Un ambiente de gran expectación rodeó al evento por tratarse de la primera participación del municipio de la Manchuela conquense en el circuito. La prueba fue organizada por el Club de Atletismo de Villarta junto con el apoyo del Ayuntamiento, la Asociación Juvenil Tollo Gil, diversas entidades y vecinos de la localidad. En una tarde perfecta para la práctica del deporte los más jóvenes fueron las estrellas en los momentos previos a la prueba participando en carreras infantiles por categorías. Para con estricta puntualidad dar comienzo a las 18:00 h. a la carrera al son de los tambores de la batucada “Los Sambasores” y entre los ánimos del público congregado. Así entre la percusión batuquera y el aplauso de los vecinos, los corredores comenzaron a correr por el entorno urbano a gran ritmo el cual sería se reduciría drásticamente al subir “la cuesta del chorrillo”. Posteriormente, en las cercanías de la localidad y teniendo como espectador el valle del Cabriel, sufrieron la dureza de “la cuesta del juncal” para finalmente acabar la carrera de nuevo por las calles de la localidad.

El batallador Alfonso Expósito Giménez, del MTB Mira, se imponía sin muchos problemas, seguido muy de cerca por el corredor del C. A El Herrumblar Jesús Ponce Pérez. En tercera posición entraban de la mano los corredores del Gamo Carrillo y Víctor Valera. Esta primera posición no le ha servido al fenomenal corredor de Mira para imponerse en la clasificación final del Circuito. Una clasificación que no se ha podido resolver hasta esta prueba, puesto que tras las veinte pruebas y pese a haberlas finalizado todas, ha empatado a puntos con Saúl Ordoño, pero al tener este último mejores puestos en las pruebas a tener en cuenta, Saúl se ha proclamado Campeón del Circuito, quedando Alfonso en segunda posición.

En la clasificación femenina se impuso Coral Torrijos Niño del Correligero Cuenca, segunda entraba la veterana Mª José Engra del CA El Gamo y tercera Gema Fernández del CA Villamayor. En la categoría absoluta femenina todo estaba decidido y Coral también se quedará segunda tras Paola Niño del CA Cuenca que se alza con el triunfo final. Por equipos se alzó con el primer puesto el Club Atletismo Villarta, en ambas categorías general y femenina, y de este equipo el primero en pisar la meta fue Pedro Julián Ponce Pérez que se proclama ganador del Circuito en Veteranos A, y posteriormente Pedro José Garrido Anguix, el cual además fue homenajeado por su club, según palabras textuales, “por todo el trabajo que ha hecho al frente del club y lo que supone para un pueblo como Villarta”. Cabe hacer una mención especial los clamores y vítores que tuvo el veteranísimo corredor Germán Fernández González.

Otros atletas que se han proclamado campeones y campeonas del Circuito han sido:

- Berta Zafra del CA Valverde en junior femenino, Mª Jesús Algarra del CD San Lorenzo de la Parrilla en Veteranas A, Ascensión Leal del CA El Gamo en veteranas B y Mª Fe del Moral en veteranas C.

- Carlos Sánchez del CA Villamayor en junior masculino, Manuel Espinar Zamarreño del Sporting Hortaleza en veteranos B y Joaquín Saiz del CA Running la Jara en Veteranos C.

El evento terminó con la entrega de premios, amenizada por una gran merienda que hizo las delicias de los asistentes. Al frente el alcalde de la localidad Luis Miguel Lerma apoyado en todo momento por el diputado provincial David Cuesta

Las principales clasificaciones de la carrera quedaron así:

ABSOLUTA FEMENINA

1. CORAL TORRIJOS NIÑO, CORRELIGERO CUENCA

2. GEMA FERNÁNDEZ OSORIO, C. A VILLAMAYOR

3. ANA BELÉN CHOCANO VILLANUEVA, C. A VALVERDE DE JÚCAR

ABSOLUTA MASCULINA

1. EXPÓSITO GIMENEZ, ALFONSO MTB MIRA

2. PONCE PÉREZ, JESÚS, C.A. EL HERRUMBLAR

3. VALER BUENO, VíCTOR, CD GAMO MOTILLA

JUNIOR FEMENINA

1. ZAFRA GÓMEZ, BERTA, C. A VALVERDE DEL JUCAR

2. GARRIDO ANGUIX, MONICA, C.A. VILLARTA

3. GONZALEZ MIGUEL, ALBA, C.A. VILLARTA

JUNIOR MASCULINO

1. PÉREZ SAIZ, AITOR , INDEPENDIENTE

2. MORENO SAEZ, JESÚS, C.A. MINGLANILLA

3. RUIZ GONZÁLEZ, MOISES, C.A. VILLARTA



VETERANA A

1. ENGRA ORDEN, MARIA JOSÉ, C.D. GAMO MOTILLA

2. BELMAR MORENO, CRISTINA, C.A. CUENCA

3. PEÑARRUBIA ATIENZAR, MARIA JULIA, C.A. VILLARTA

VETERANO A

1. PONCE PÉREZ, PEDRO JULIÁN, C.A. VILLARTA

2. SALVADOR GONZÁLEZ, JESÚS, C.A. CAMPILLO

3. DELGADO PÉREZ, JOSÉ LUIS, INDEPENDIENTE

VETERANA B

1. RUBIO GARCÍA, ANA BELÉN SAN LORENZO DE LA PARRILLA

2. LEAL RODRÍGUEZ, ASCENSIÓN C. D. GAMO MOTILLA

3. LÁZARO GARCÍA, IRENE CLUB ATLETISMO INIESTA

VETERANO B

1. PANADERO VERA, JUAN, C.A. 27 DE AGOSTO MADRIGUERAS

2. SERRANO MOYA, PABLO, ARGAMASILLA DE ALBA

3. SIMARRO NAVARRO, JUAN, C.A. RUNNING JARA

VETERANA C

1. MORAL COSO, MARÍA FE, C.D. GAMO MOTILLA

2. GARCIA GUIJARRO, MARÍA ISABEL, CD SAN LORENZO DE LA PARRILLA

3. GARCIA GÓMEZ, MARIBEL , CD CORRELIGERO CUENCA

VETERANO C

1. SAIZ PÉREZ, JOAQUÍN, C.A. RUNNING JARA

2. FERNÁNDEZ ARANGO, JESÚS VALENTÍN, C.A. CUENCA

3. NOTARIO MORENO, JOSÉ ANTONIO, C.A. EL PINAR - VILLARROBLEDO