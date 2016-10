El Calatrava resolvió el encuentro ante el Santa Cruz en el primer acto

Martes, 18 octubre 2016

Fútbol: Segunda Autonómica (Grupo II)

DEPORTES | El Día 08:30 |

Tarde espléndida la que se podía disfrutar en el municipal Rabanero, que sin embargo mal se presentaba el partido para el C. F. Calatrava pues en el minuto uno y medio Alberto López adelanta a los visitantes en un despiste que, por suerte para los locales, no acabaría siendo un lastre. Los locales se hacían con el centro del campo, con un Charaf que parece volver por sus fueros, apoyado por un exquisito Rubén. Así, en el minuto diecisiete, los amarillos empataban con un gol de Ureña a centro de Domínguez. El dominio local era ya total, dominio que se reflejaba en el minuto treinta y dos, con gol de Rubén de libre directo que ponía por delante a su equipo. Una primera parte totalmente para el Calatrava con una Santa Cruz que no salía de su área.

En el segundo tiempo más de lo mismo. Jugada colectiva de la delantera local y Rubén marcaba su segundo gol y tercero de su equipo, poniendo tierra de por medio en el marcador, tres a uno. Tres minutos después era Marco quien culminaba con una vaselina un contraataque rabanero, cuatro a uno. El Calatrava se relaja y poco a poco el Santa Cruz se despereza, haciéndose dueño del balón. En el minuto cincuenta y nueve, Daoud en el segundo palo, pone el cuatro a dos en el electrónico. Minuto setenta y uno, tiro al larguero de los visitantes. Estos son los minutos para que Edu sobresalga en su labor, mientras que Ureña era el encargado de llevar el contraataque junto con Marcos.

Pasaban los minutos y los locales, agazapados, seguían con sus sacudidas con Ureña que en el minuto noventa ponía el definitivo cinco a dos en el marcador, tras saque de Jota y fallo de la zaga visitante. Tres puntos más para el Calatrava, que sigue en los puestos punteros de la clasificación y que la próxima jornada se presenta propicia para sacar algo positivo de su visita al Atlético Puerta de Toledo.

Ficha técnica:

5 – C. F. CALATRAVA: Jota, Pitu, Edu, Piqueras, Darío, Charaf, Zakarias, Rubén, Marcos, Domínguez y Ureña. También jugaron Abraham, Juanpe y José María. Técnico, Rafa Ballesteros.

2 – U. D. SANTA CRUZ: Muela, Paco, Cristian, Mario, Ángel, Marco Antonio, Alberto, Alfredo, Rodero, Simarro y Córdoba. También jugaron Nieto, Brayan, Raúl, Daoud y Rubén.

ÁRBITRO: García-Carpintero Lope. Muy difícil su labor al no contar con ayuda alguna. No influyó en el resultado, manteniendo siempre su autoridad. Tarjetas amarillas a los locales Charaf, Zakarias y Rubén. Y a los visitantes Cristian y Marco Antonio.

GOLES: 0-1, minuto 2: Alberto. 1-1, minuto 17: Ureña. 2-1, minuto 33: Rubén. 3-1, minuto 50: Rubén. 4-1, minuto 53: Marcos. 4-2, minuto 60: Daoud. 5-2, minuto 89: Ureña.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la cuarta jornada del segundo grupo de la segunda autonómica Castellano-Manchega de fútbol. Tarde de buena temperatura para disfrutar de este deporte. Número premiado en la rifa, 173.