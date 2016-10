El Consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, visita Vinícola de Villarrobledo

Lunes, 17 octubre 2016

Albacete

| ELDIAdigital.es

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha visitado la Cooperativa 'Vinícola de Villarrobledo' donde ha señalado que "estamos acabando la vendimia, probablemente ésta sea la última bodega que visitemos esta campaña y es bueno destacar lo importante que es para los agricultores y viticultores de Castilla-La Mancha que existan proyectos empresariales como éste y que confíen".

Ha recordado también que "esta cooperativa ha atravesado malos momentos y que es necesario apoyarla porque las cooperativas son proyectos que, en definitiva, ayudan al sector vitivinícola de Castila-La Mancha" y ha reiterado que "no es posible entender en Castilla-La Mancha la viticultura sin cooperativas y no es posible entender lo que representa Villarrobledo en la región si no existiera la cooperativa que estamos visitando".

Por su parte, el presidente de la Cooperativa, José Parra Barriga ha agradecido la visita y ha confirmado al consejero la recuperación de la confianza de los viticultores que han regresado a la bodega para que con sus uvas se elabore el vino 'Don Octavio'.

Por otro lado, el alcalde ha querido agradecer que una vez más José Parra y su directiva le hayan abierto las puertas de la cooperativa, en esta ocasión con la visita del Consejero. porque según apuntó, esta es la cooperativa de Villarrobledo, que gracias a sus dirigentes y a sus socios ha vuelto a salir adelante.

Ha reiterado González que la cooperativa ha conseguido recuperarse de tiempos muy grises, gracias al trabajo de José Parra y los miembros de su directiva, que están apostando muchísimo para reflotar la misma y tienen el apoyo del alcalde, de todo el equipo de gobierno, de toda la corporación municipal y por supuesto del gobierno regional.

El primer edil reiteró que para Villarrobledo es muy importante contar con una cooperativa de la importancia de Vinícola. "Esto-dijo-se demuestra con el importante trasiego de tractores que descargan su producto y los millones de kilos de uva que se convierten en vino".

Y es que para una ciudad como esta, que la campaña sea buena se refleja en una mayor actividad económica, según apuntó el alcalde, quien añadió que nadie entendería Villarrobledo sin sus viñedos y su sector agroalimentario.