JUDITH MATEO EN CONCIERTO EN AVILA

Martes, 18 octubre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Con más de un millón y medio de escuchas en Spotify, Judith Mateo se consolida con su nuevo disco ‘Rock Is My Life’ este nuevo magnífico ejercicio de experimentación musical mezclando clásicos del Rock con su acertado violín.

La violista ha transitado de manera muy original y convincente del Folk al Rock. Este segundo disco de versiones ‘Rock Is My Life’, ataca una amplia selección de versiones, que van desde temas de ZZ Top, Deep Purple, AC/DC, Lou Reed, Metallica o Green Day. Versiones a las ha sabido dar originalidad y que desde una personalidad musical más Folk y popular y que conservan la esencia y la inspiración de las originales.

Venta de entradas : https://www.ticketea.com/entradas-concierto-judith-mateo-en-avila/

La conquense Judith Mateo presenta nuevo videoclip “Nothing Else Matters” tema clásico e indispensable de la banda de Rock americana Metallica. Extraído de su recién editado nuevo trabajo discográfico: 'Rock Is My Life' (Warner Music 2016).

La pasión por la música irlandesa, sus raíces asturianas y su formación clásica, son sus señas de identidad. Ahora, al servicio de los grandes temas del Rock.

Videoclip rodado en la noche madrileña, con castizas ubicaciones de zonas y edificios emblemáticos de la capital.

Su pasión por la música irlandesa, sus raíces asturianas y su formación clásica son las señas de identidad de Judith Mateo. No en vano, sus más de trescientos conciertos a lo largo de la geografía española y también en el extranjero así lo avalan.

Judith cuenta con cuatro trabajos discográficos editados: ‘Tir Nan Og’ (Universal Music, 2003), ‘Mientras El Cielo No Se Caiga’ (Balinaboola, 2007), ‘Waile’ (Balinaboola, 2008), ‘Ashes’ (Warner Music, 2011), ‘Celebration Days’ (Warner Music, 2014) y ahora ‘Rock Is My Life’ (Warner Music, 2016).

Desde su primera gira ha conquistado al público y su violín se ha oído en los principales escenarios y festivales españoles. La proyección internacional de Judith Mateo, comenzó en Irlanda, donde pasó tres años nutriéndose de la música tradicional y tocando cómo primer violín de la Orquesta de la Universidad de Waterford, además de participara en diversos festivales. Además, su labor solidaria y comprometida hace que viaje por medio mundo.

La mezcla de sus raíces, el tecnicismo del clásico, sus viajes e investigaciones sobre música, se plasman en un directo arrollador que conecta desde el principio con el público. Temas de la tradición y propios van de la mano, siendo cada vez más Rock y Folk Celta. La personal armonía del violín de Judith, se une a la guitarra eléctrica, el bajo, la flauta, la gaita y la batería. Un espectáculo adaptado a la modernidad a las nuevas tecnologías, con una escenografía cuidada.

Hace unos años que el nombre de Judith Mateo se coló entre las grandes figuras del panorama de la música Folk Celta, ahora también en el Rock.

Las inquietudes de Judith Mateo la llevan a producir y presentar programas de Radio y Televisión. Varias de sus canciones han sido sintonías y bases para diversos programas de Radio Nacional de España, CNC, Canal+, Radio Televisión Castilla La Mancha, Mariskalrock Radio, etc… También participo como jurado (junto a Jose María Iñigo y Micky) en el talent show “Un Beso y Una Flor” (Rtvclm) y actualmente dirige su programa musical de radio en Rclm (Radio Autonómica de Castilla La Mancha), donde entrevista a artistas noveles nacionales.

Judith Mateo es habitual en muchos de los conciertos de la legendaria banda de Folk/Rock/Heavy española ÑU, donde suele ser invitada a tocar su violín en los clásicos del grupo.

En 2.013 comenzó la estrecha colaboración entre Judith Mateo y el gran diseñador gallego Jose Matteos. Judith ha colaborado con él junto a su violín en sus desfiles de Mercedes Benz Fashion Week 2013 a 2016, Desfile New Rock 2013 y Mostra de Encaixe de Camariñas 2014.

Habitualmente las giras de Judith Mateo llegan a lugares como Europa, Japón, América, Israel, etc…