Gregorio dice que cuando Rajoy sea investido solucionará el "problema" de las pensiones y culpa al PSOE por su "bloqueo"

Martes, 18 octubre 2016

Política

REGIÓN | eldiadigital.es

Así ha salido al paso a preguntas de los medios tras la información publicada en el diario El Mundo que apunta a que España ha reconocido ante Bruselas que solo quedan fondos en la hucha de las pensiones para un año.

"Lo que está claro es que nos deberíamos preguntar porqué hemos estado 300 días sin Gobierno por culpa de un señor --en referencia a Pedro Sánchez-- que se obcecó en el 'no, no, no y no'", ha dicho Gregorio, trasladando la culpa de que no haya una solución al "bloqueo" del PSOE a la investidura de Rajoy.

Por ello, ha abundado en que "habrá que preguntar al que ha paralizado este país" sobre este asunto. "Creo que cuando tengamos un Gobierno que ya no esté en funciones se hablará de otras cosas", ha finalizado.