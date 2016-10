El VII Salón del Vehículo de Ocasión mostrará más de 135 unidades este fin de semana

Martes, 18 octubre 2016

En rueda de prensa, Villar ha agregado que en dicho salón participarán "prácticamente todos los concesionarios de la provincia" y ha destacado que todos presentan unidades "de todas las marcas, no solo de nuestras propias marcas" y que serán modelos "atractivos para el consumidor, que tengan rotación, buen valor y que estén buscados".

El VII Salón del Vehículo de Ocasión de Cuenca, organizado por la Confederación de Vehículos de Cuenca y CEOE-Cepyme entre el 21 y el 23 de octubre, contará con récord de participación, ya que mostrará más de 135 unidades en el recinto ferial de La Hípica, según ha avanzado el presidente de CONVECU, José Ignacio Villar.

Con un presupuesto en gastos y publicidad que ronda los 18.000 euros, la muestra está patrocinada por Diputación y presentará vehículos "únicos por kilometraje y características". "No va a haber dos iguales y no los vamos a encontrar en ningún otro lugar", ha resuelto el responsable de la organización, quien, además, ha subrayado que los clientes van a poder "disfrutar de un precio sensiblemente rebajado", ya que los concesionarios "intentan cifrar grandes volúmenes y no sacar mucho por cada coche, sino intentar ajustar nuestros márgenes".

En cuanto a la tipología, se expondrán vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero, "totalmente garantizados y certificados en cuanto a kilometraje y estado excepcional por cada uno de los concesionarios", ha confirmado Villar, quien ha añadido que la presencia de BBVA, colaborador del evento junto a Ayuntamiento de Cuenca y Junta de Comunidades, "permitirá conocer allí mismo las condiciones de compra del vehículo, que son coches totalmente revisados y en perfecto estado".

"Las expectativas de este año son superar el millón de euros de volumen de negocio, con eso estaríamos todos contentos", ha admitido, para enfatizar que se trata de la cifra récord alcanzada en la edición de 2015, en la que se cerraron 62 operaciones, un tercio de las cuales fueron realizadas por clientes del resto de la provincia "o de provincias limítrofes", ha remarcado.

En cuanto a las pautas de compra, ha informado de que en las últimas ediciones del salón "se siguen comprando las mismas unidades de menor coste económico, pero ha crecido la venta de las que superan los 15.000 y 20.000 euros" y que en Cuenca se busca cada vez más el vehículo SUV, "bastante versátil, monovolumen en cuanto a espacio pero que permite ir por asfalto e incluso tocar camino", características que lo convierten en un modelo "bastante aceptado por el consumidor" conquense, debido a la "orografía" de la provincia de Cuenca.

MATRICULACIONES

En otro orden de cosas, Villar ha puesto en valor el crecimiento en el número de matriculaciones de vehículos seminuevos en la provincia de Cuenca, que se ha "disparado, con un crecimiento en torno al 30%" hasta el mes de septiembre con respecto al ejercicio anterior, por lo que, ha augurado, este será el "segmento que mayor evolución va a tener en este salón".

Con relación a la renovación del parque automovilístico, ha solicitado que los planes renove "no se paralicen" puesto que, a su juicio, "son cruciales" para el sector de la automoción y suponen un "incentivo económico también para el Gobierno, ya que se venden vehículos que, de otra forma, no se venderían".

Asimismo, ha vaticinado un "pequeño freno a final de año, puesto que las reservas de planes PIVE se han terminado y ahora no se está generando cartera".

Por su parte, la presidenta del Patronato de Desarrollo Económico de la Diputación Provincial de Cuenca, Paloma García, ha hecho hincapié en el "salto cualitativo" que ha experimentado esta cita, lo que, ha dicho, "denota esa recuperación que se puede ver también en otras cifras" en torno a un sector "importante para generar movimiento y actividad socioeconómica".

La feria, que será inaugurada el día 21 a las 12.30 horas, ocupará los tres pabellones y la terraza del recinto ferial de La Hípica y estará abierta al público el viernes de 17.00 a 20.30 horas y el sábado y el domingo de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

CONCURSO LANZADERA

De otro lado, García ha anunciado que han sido en torno a ochenta los proyectos presentados a la segunda edición del Concurso de Proyectos Empresariales 'Lanzadera', auspiciado por la Diputación Provincial y que actualmente están en proceso de "valoración por parte de los técnicos".

En este sentido, ha mostrado su "especial interés en agilizar un poco el proceso" con el objetivo de organizar la segunda fase para el mes de noviembre. En ella los proyectos serán defendidos ante un jurado.