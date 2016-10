La Pegatina, La Mala Rodríguez, Asian Dub Foundation, Boikot, Obús y Tierra Santa se apuntan al Viña Rock 2017

Martes, 18 octubre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

La Pegatina, Boikot, Non Servium, Tierra Santa, Lendakaris Muertos, The Real McKenzies, Obús, Desakato, Aspencat, Russkaja, Gigatron, El Kanka, Mamá Ladilla, Mala Reputación, La Sra Tomasa, No Konforme, Killus, Alademoska, Exceso, La Mala Rodriguez, Foreign Beggars, Mc Melodee, Iván Nieto, Nikone Biribibae, Arce Perroviejo, Asian Dub Foundation, La Puta Opepé, Irie Souljah, Auxili y Ganjahr Family se unen al cartel de Viña Rock 2017.