An evening with Andrew Bird el próximo 1 noviembre en MADRID.

MÚSICA | Judith Mateo

Con su nuevo álbum, "Are You Serious", Andrew Bird ha ampliado el alcance de su arte reflejando directamente su propia experiencia. Con contribuciones clave como las de Fiona Apple y Blake Mills, "Are You Serious" consigue un nivel de expresión que supone una evolución personal. “Aquí estoy con mi disco más directo, expuesto y cercano hasta la fecha”, dice. “Tened paciencia”.



La revelación sorpresa del álbum es "Left Handed Kisses", un dúo con la singular Fiona Apple. Con Bird interpretando al escéptico y Apple a la romántica, la balada muestra a dos amantes filosóficamente opuestos pero atraídos inevitablemente. Parece casi como un clásico perdido de Johnny Cash y June Carter.



Are You Serious es el segundo álbum que Bird graba con el productor Tony Berg, tras The Mysterious Production of Eggs en 2005. "Tony y yo pasamos meses preparándonos para Sound City", dice Bird, refiriéndose al legendario estudio de Los Ángeles donde Nirvana grabó "Nevermind" Y Neil Young, "After The Gold Rush".



Estará presentando su nuevo disco en solitario el 1 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.