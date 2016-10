El Consejo de Ciudad dictamina favorablemente la modificación de las Ordenanzas Fiscales

Martes, 18 octubre 2016

ciudad real

Ciudad Real | El Dia

Se plantea la modificación de 10 de las 29 ordenanzas que están vigentes en la actualidad para fomentar el autoempleo, incrementar los beneficios sociales en algunas ordenanzas, potenciar la utilización de edificios y espacios públicos, o la adecuación de tarifas a la modificación de la Zona Azul.

Así entre otras medidas se suprime la tasa de licencia apertura de establecimientos con una superficie de hasta 300 metros cuadrados, quedan exentas de pago de IBI aquellas cuotas que no superen los 12 euros, se aumenta la bonificación en el pago del IBI a la las familias numerosas que no superen una base liquidable de 40.000 euros, se propone la exención en el pago del autobús urbano y en el uso de las instalaciones deportivas a los jubilados menores de 65 años que no superen 2 veces el IPREM, se reduce la cuota fija en el suministro de agua para los usuarios cuyos ingresos no superen el IPREM y para los usuarios que no superen el primer tramo de consumo, o se reduce el 50% de la tasa por utilización del Teatro Quijano y del Auditorium de la Granja.

Además en las tarifas de la zona azul, se crea una tercera hora para las tardes por 1,5 euros para que coincida el tiempo de Zona Azul con el horario comercial y se establece un periodo de hasta 30 minutos por el que la anulación de la multa será de 1,55 euros, y si se supera este plazo y hasta una hora será de 3.10 euros.

También en el Consejo de Ciudad se han planteado sugerencias al Proyecto de Presupuestos para el año que viene. Entre las medidas que los consejeros han expresado está el que se lleve a cabo una ampliación de plantilla ante las bajas que puedan producirse y las jubilaciones de personal para que no se resientan los servicios públicos.