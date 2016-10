La alcaldesa y el concejal de Urbanismo informan a los vecinos de la Plaza de Cervantes sobre las obras

Miércoles, 19 octubre 2016

ciudad real

Las obras comenzarían tras el derribo del edificio de la calle Bernardo Mulleras, nº 2, que podría realizarse durante el mes de noviembre. Y para no molestar durante la campaña de Navidad a los negocios de la zona, el concejal de Urbanismo, Alberto Lillo, avanzaba que las obras de la Plaza de Cervantes no comenzarían hasta pasadas estas fiestas. “Posiblemente hasta después de las Navidades no las iniciemos, porque podríamos empezar para final de diciembre pero una obra en pleno centro de la ciudad que va a generar muchos problemas tanto de circulación como a nivel de viandantes y peatones, pues posiblemente para no molestar a los vecinos empezaremos después de las Navidades.”

Unas obras que se prevé que duren unos 8 meses. Posteriormente se procederá a una segunda fase que se mejorará el tratamiento superficial de la plaza y se completará su ordenación, teniendo en cuenta las opiniones de los vecinos. “Queremos que hablen los vecinos. Vamos a abrir más la plaza, creo que hay que darle la razón a los vecinos cuando dicen que están muy constreñidos con las terrazas, que probablemente haya que sacarlas un poco más hacia el interior, tipo bulevar, de manera que haya más espacio para el peatón”.

El concejal recordaba cómo desde que estaban en la oposición venían demandando una actuación en esta plaza ya que se estaban produciendo oquedades y hundimientos en el subsuelo. Tras los estudios tomográficos, de visualización con cámaras del interior de las tuberías y sondeos y se ha comprobado cómo éste un terreno fangoso y arcilloso, que hasta los 11 metros no tiene consistencia. Algo que ha provocado la rotura de las tuberías de saneamiento y que se empeore el estado de las acometidas de las viviendas.