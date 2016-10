Alberto Rojo: “Es imprescindible que el etiquetado de la miel recoja el origen"

Miércoles, 19 octubre 2016

El delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, ha mostrado el apoyo del Gobierno regional a la reivindicación de la organización agraria COAG, en la que pide un cambio de normativa en el etiquetado de la miel. Rojo ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado en retiradas ocasiones al Ministerio de Agricultura la necesidad de que el origen de la miel se identifique en las etiquetas. “La reivindicación de COAG es la reivindicación del Gobierno regional”, ha afirmado y ha añadido que “si no aparece el origen en las etiquetas el consumidor no tiene elementos para reconocer el producto y optar por el de mayor calidad”.

El delegado de la Junta ha defendido que el hecho de que en el etiquetado figure ‘origen España’ “supone dotar de un mayor valor en el mercado a nuestros productos”, algo esencial, ha dicho, en Castilla-La Mancha “y más aún en la provincia de Guadalajara, donde la miel es una de nuestras señas de identidad y donde contamos con la Denominación de Origen de La Alcarria, que es un producto de gran calidad”.



Alberto Rojo ha hecho estas declaraciones durante la jornada organizada esta mañana por COAG en Guadalajara, donde representantes de la organización agraria han pedido un cambio en la normativa de etiquetado de la miel y han realizado una degustación de mieles para dar a conocer las diferencias de calidad entre la miel con origen España y la producida en terceros países, donde no están sometidas a los altos estándares de calidad y sanidad exigidos a los apicultores españoles. Durante la jornada, el delegado ha hablado con el secretario regional de COAG Castilla-La Mancha, Ángel Estanislao Galve, y ha mostrado el apoyo del Gobierno regional para conseguir el cambio en el etiquetado. “Es imprescindible que el Ministerio de Agricultura sea sensible a ese cambio de normativa para defender la calidad de nuestros productos y que nuestros apicultores dejen de sufrir las consecuencias de un etiquetado que no prima la calidad”, ha afirmado Rojo, al tiempo que ha agradecido a las organizaciones agrarias y a los apicultores de la provincia y la región “el trabajo que realizan para ofrecer un producto alimentario de calidad que, además, está muy ligado a nuestra tierra”.