Chelsea Grin actuarán en febrero de 2017 en Madrid y Barcelona

Miércoles, 19 octubre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

Lo harán en el llamado The Self Inflicted Tour, de nombre homónimo a su último trabajo publicado en julio de este año y el cual presentarán en esta nueva propuesta de Route Resurrection Fest.

Y no vendrán solos, ya que llegarán acompañados de los franceses Betraying The Martyrs y los australianos Make Them Suffer y Void of Vision.

Serán dos fechas: 13 de febrero en la sala Lemon de Madrid y día 14 en la Sala Bóveda de Barcelona.