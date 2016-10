Rulo: "Puedes no ser honesto y funcionar un año, pero el público no es idiota"

Miércoles, 19 octubre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Todos ellos son los responsables de que las entradas para los conciertos de su regreso a la carretera ya se estén agotando en ciudades como Madrid, donde a la fecha del 17 de diciembre en La Riviera ya se suma otra el 23 de marzo en el Box del BarclayCard Center.

Porque, efectivamente, cuatro años no se pasan precisamente rápido, pero Rulo (nacido Raúl Gutiérrez Ánderez en Reinosa en 1979) lo necesitaba después del éxito de sus dos primeros discos en solitario tras abandonar su grupo La Fuga, con el que se convirtió en un referente para una nueva generación de aficionados al rock en castellano junto a sus compinches de La Contrabanda.

"Tenía que hacer vida normal y viajar", concede a Europa Press el músico cántabro antes de proseguir con su proverbial facilidad de palabra: "He estado el último año y medio obsesionado con este disco, pero intentando también mimar a las amistades y a la familia, que ahora quedan descuidadas otra vez. Pero es que yo creo en el parón biológico, como con las anchoas".

Este "parón biológico" llega a su fin con un Rulo con fuerzas renovadas, tal y como se constata en las once nuevas canciones que integran su tercera obra en solitario -junto a La Contrabanda-, El doble de tu mitad, ya a la venta desde el pasado viernes a través de Warner Music. "Creo que en cuanto a canciones, es mejor disco que el anterior y bastante equiparable al primero", recalca Rulo con ilusionado orgullo.

Y añade sobre su contenido: "El sonido es de una banda de rock tocando en directo, con dos guitarras, bajo y batería a la vez. Luego se grabaron encima hammond y voces. Parece que no nos ha llevado trabajo, suena muy natural. El disco iba a salir en mayo, pero yo no las tenía todas conmigo y quería componer un poco más. Así que aunque teníamos una treintena de conciertos apalabrados, dijimos que no. Mi compromiso con el disco ha sido y es total, por encima de los intereses económicos".

INSEGURIDADES Y MIEDOS

Ese compromiso con su obra ha provocado que el tiempo se haya prolongado más de lo previsto, algo que le generó inevitables inseguridades al pensar en la posibilidad de que el público se hubiera olvidado de él. "Es que ya no eres ninguna novedad, en total este es mi disco trece. Pero nos hemos dejado media vida en los escenarios y hay gente pendiente, es un puntazo, es increíble", plantea.

Durante el proceso de composición, confiesa Rulo que "había días" que se creía John Lennon y otros en los que sentía que "se habían olvidado" de él "las musas". Y aunque asegura que no es un creador "atormentado", sí resalta que "enfrentarse a un papel en blanco es un abismo maravilloso, sobre todo cuando sale bien".

"Cuando sale bien es maravilloso, claro, porque si publico once canciones es que tenía treinta. Esa guerra es maravillosa, pero es una soledad total. Cuando estás solo en ese momento es fabuloso. Es que cuando compongo me da igual lo que suceda a mi alrededor. Ya se puede quemar la cocina que no me entero y me importa una mierda", destaca.

Los miles de seguidores de Rulo saben bien que él lleva dentro "un cantautor y un cantante de rock". Una dualidad que se resuelve satisfactoriamente en El doble de tu mitad, trabajo producido por Carlos Raya, también en parte causante de esta victoria: "Con 37 años que tengo, conviven mejor que nunca esas dos necesidades vitales que yo tengo. El cantautor y el rockero se llevan ahora mejor que nunca".

Desde ese punto de satisfacción y paz tras la tormenta creativa, plantea que él solo aspira a componer canciones y conectar con su gente. "Puedes no ser honesto y funcionar un año, pero el público no es idiota. El público se entera. Puede haber modas, pero cuando tienes una trayectoria, el público lo percibe porque es mucho más inteligente de lo que muchos dicen", reflexiona.

PRESENTACIÓN DEL DISCO

Aunque la gira de presentación del álbum propiamente dicha comenzará el 4 de noviembre en Valencia (ya con las entradas agotadas en la Sala Rock City), Rulo está actualmente inmerso en la promoción de tú a tú, firmando discos en Madrid (este jueves 19 de octubre en Fnac Callao), Alicante (20 de octubre en Fnac Bulevar) y Murcia (21 de octubre en El Corte Inglés de la Avenida de la Libertad).

"Estoy deseando que empiece la gira para descansar, porque las firmas son agotadoras", bromea sin poder evitar resoplar, al tiempo que recalca que está encantado de charlar con su público, al que se lo debe todo. "Después haremos los conciertos anunciados hasta el 17 de diciembre en Madrid, pero n enero pararemos para estar en casa, porque además acabo de ser papá hace apenas quince días", explica.

Y prosigue avanzando parte de sus planes, evidenciando que los tiene perfectamente claros y ordenados en su cabeza: "En febrero y marzo haremos otra tanda en España cerrando el 23 en el BarclayCard Center de Madrid y en abril recorreremos varios países en América antes de la gira de verano por aquí. Luego en octubre pararemos otra vez, para preparar la gira teatral a partir de noviembre".

Y después de ese paso por teatros que tanto le gustan, avanza que planea ampliar el formato 'Una noche en' con la idea de "citar a la gente en un sitio y que sepan que pueden ir en un barco, en un avión o en un bus, pero siempre garantizando que va a ser especial e inolvidable". "Lo que quiero es que nada sea nunca igual", remacha.

Para terminar, reflexiona Rulo sobre su estado vital afirmando que "el éxito es ser feliz con lo que haces en la vida". "Pagar las facturas con tu oficio también, por supuesto, pero nos venden que el éxito es ser guapo, tener un buen pelazo y llenar Las Ventas si eres músico, cuando en realidad hacer lo que quieres con pasión es el mayor éxito del mundo", apunta, antes de sentenciar con una amplia sonrisa: "Soy un cabrón afortunado. Me veo con sesenta años tocando solamente en teatros. Tocando prontito y marchándome a cenar".

FECHAS EN DIRECTO DE RULO Y LA CONTRABANDA

04 noviembre - Valencia - Rock City

05 noviembre - Barcelona - Barts

11 noviembre - Bilbao - Santana 27

12 noviembre - Pamplona - Zentral

18 noviembre - Granada - Industrial Copera

19 noviembre - Sevilla - Sala Custom

02 diciembre - Burgos - Sala Hangar

03 diciembre - Valladolid - Sala Lava

17 diciembre - Madrid - La Riviera

23 marzo - Madrid - BarclayCard Center