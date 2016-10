La canción 'One dance', de Drake, es la más escuchada de la historia de Spotify

Miércoles, 19 octubre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

Esta canción, que se incluye en su cuarto trabajo discográfico de estudio, 'Views', ha superado este martes a la canción 'Lean on', de los estadounidenses Major Lazer, como la canción más escuchada en la historia de Spotify.

'One Dance' ha alcanzado la primera posición con 880 millones de reproducciones, después de haberse convertido en la canción más escuchada del pasado verano, por delante de temas como 'This is what you came for', de Calvin Harris con Rihanna, y 'Cheap Thrills', de Sia.