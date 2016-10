CSIF pide al Ayuntamiento ampliar su capitulo destinado a contrataciones

Miércoles, 19 octubre 2016

CSIF se acoge a la ley de Presupuestos Generales del Estado 2016, que establece el límite máximo de incremento de las retribuciones de personal al servicio del sector público y en la que el artículo 19. 7 dispone que: “Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación de número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados del mismo”

El término “contenido de los puestos de trabajo”, además de individualizar el conjunto de funciones que los diferentes puestos tienen atribuidas en la organización, está también referido al complemento específico, concepto retributivo complementario que debe determinarse, tal y como señalas las normas, por las condiciones del puesto como son, su dificultad técnica, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad y penosidad.

Las previsiones contenidas en las Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no son inalterables de manera indefinida y existen razones de interés público, eficacia administrativa e igualdad con otras administraciones locales, que recomiendan y hacen imprescindible la modificación de la actual RPT, para adaptarla a exigencias y circunstancias que cuando se aprobó no existían o no fueron tenidas en cuenta y, por ello, la potestad municipal de auto organización debe alcanzar la posibilidad de modificar dicho instrumento de modo justificado (como se está haciendo en Tomelloso),

CSIF incide en la necesidad de recuperar la acción social, ya que con la firma del acuerdo marco se adquirió por parte del equipo de gobierno un compromiso para la negociación de dicha ayuda a los empleados municipales.

Edificios municipales en mal estado

Por último y según ha denunciado CSIF en varias ocasiones, algunos edificios públicos que albergan los servicios municipales no reúnen las condiciones mínimas: no cuentan con planes de evacuación, ni salidas de emergencia, muchos de ellos no disponen de accesibilidad y son un problema arquitectónico tanto para el ciudadano como para el empleado que presta sus servicios en los mismos.

Ejemplo de ello es el centro social Pio XII, que no cuenta con salida de emergencias, ni es un centro accesible y sus ventanas, al igual que en la mayoría de los centros sociales, están rejadas y no tienen salidas alternativas.

Otros ejemplos son el Impefe, cuyo centro que atiende a gran cantidad de usuarios no cuenta con ascensor para acceder a los despachos. O el centro social de Santiago que no reúne las condiciones mínimas, con escalera de caracol, carece de ascensor y sin embargo el baño para personas con movilidad reducida se encuentra en la planta superior.

En igualdad de condiciones se encuentra el cuartel de la Policía Local, que no reúne tampoco las condiciones mínimas y en un mismo espacio transitan detenidos y usuarios que van a otras gestiones.

Por todo ello, CSIF denuncia que no se puede prolongar más en el tiempo dar una solución a estos problemas y se hace necesario tener la dotación económica que proceda para solucionarlo.