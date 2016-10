Los 7 empresarios de tecnología más ricos

Jueves, 20 octubre 2016

Seguramente que hemos oido hablar de más de uno de los empresarios que hoy vamos a nombrar en este articulo, pero seguramente que no conoces a otros muchos que están en los primeros puestos de las fortunas más grandes del mundo tecnológico.

Ya vengan de familias acomodadas o del pasado más humilde conocido, estos emprendedores han conseguido destacar en su campo haciéndose poco a poco los hombres más ricos del mundo. Y decimos hombres porque curiosamente todos ellos son hombres y se reparten entre los Estados Unidos y China. Los requisitos para entrar a este club (por si alguien quiere lanzarse a probar suerte) es poseer un capital de más de 18.000 millones de $ entre efectivo, acciones y otras inversiones.

Numero 1 - Bill Gates

Capital: 89.400 millones de $

País: EEUU

Empresa: Microsoft

Historia: A los 30 años Bill Gates ya era millonario gracias a Microsoft, su mayor hobbie es la filantropía y decidió dejar de liderar su empresa en el año 2000, actualmente forma parte del consejo de administración de Microsoft.

Numero 2 - Jeff Bezos

Capital: 51.200 millones de $

País: EEUU

Empresa: Amazon

Historia: Un hombre no tan conocido pero que ha revolucionado la forma de comprar por internet, el creador de Amazon comenzó su andanza en su garaje y actualmente es uno de los hombres más ricos del mundo. También es dueño del diario Washington Post y de Blue Origin, la compañía aeroespacial.

Numero 3 - Mark Zuckerberg

Capital: 46.200 millones de $

País: EEUU

Empresa: Facebook

Historia: Mucho más conocido es Mark Zuckerber, “creador” de Facebook en su época universitaria del que se comenta que le robó la idea de la plataforma social a dos hermanos y la patentó. Si es cierto o no no lo sabemos….

Numero 4 - Larry Ellison

Capital: 46.100 millones de $

País: EEUU

Empresa: Oracle

Historia: Seguramente la gran mayoría no conocíais a este hombre. No se habla de el en las noticias y su empresa tampoco es muy nombrada a no ser que estés metido en temas de tecnología más a fondo. Su empresa de software se codea con gobiernos y empresas multinacionales, lo que le ha dado su riqueza además de una isla propia en Hawai.

Numero 5 - Larry Page

Capital: 37.800 millones de $

País: EEUU

Empresa: Google

Historia: Cofundador de Google, Larry es el creador del algoritmo que tanto gusta del buscador. Además de ser cofundador de Google también es director ejecutivo de Alphabet, la multinacional que engloba a Google.

Numero 6 - Sergey Brin

Capital: 36.200 millones de $

País: EEUU

Empresa: Google

Historia: Y claro… no podía faltar la otra mitad de Google. Sergey es el otro cofundador del buscador y además el presidente de la empresa. Su pasión es hacer llegar WiFi a las zonas rurales para que todos puedan tener acceso a internet desde cualquier parte.

Numero 7 - Jack Ma

Capital: 26.300 millones de $

País: China

Empresa: Alibaba

Historia: El primer hombre que no viene de los EEUU… Seguramente en esta parte de occidente no conozcamos mucho Alibaba pero es el Amazon de oriente. Tiendas como Aliexpress son la cara de Alibaba en occidente, venden de todo a precios increíbles….