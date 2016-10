Ahora Guadalajara pide a la Diputación que declare la provincia contraria a la aplicación del TTIP

Miércoles, 19 octubre 2016

La UE y los EEUU negocian desde junio de 2013 un tratado de libre comercio e inversiones, el TTIP. Hoy la UE se ha visto forzada a posponer la firma del CETA, acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, por la oposición de Valonia, región francófona de Bélgica, impidiendo al Gobierno de su país que pueda dar su visto bueno al acuerdo. No ha sido así en nuestro país, pues el pasado viernes 14 de Octubre, el Consejo de Ministros del gobierno en funciones autorizó la firma de dicho tratado.

“Las negociaciones actuales del TTIP se caracterizan por su absoluta falta de transparencia, que se reflejan en su nula presencia como noticia en los grandes medios de comunicación” comenta Francisco Riaño, diputado provincial de Ahora Guadalajara, y añade que “el objetivo de estos tratados es establecer un gran mercado trasatlántico de más de 800 millones de personas que consagraría el dominio de las grandes corporaciones transnacionales europeas y norteamericanas en detrimento de los ciudadanos de ambas partes del océano. Si bien sus defensores argumentan que son positivos para reactivar la economía la realidad es que estos tratados pretenden conseguir mayor competitividad exterior a costa de rebajar o eliminar las regulaciones laborales, sociales, económicas, sanitarias, educativas, culturales y ambientales, ya duramente atacadas por las sucesivas reformas habidas en nuestro Estado” concluye.

“Queremos denunciar la opacidad y el nulo debate con que se están llevando estas negociaciones. No hay debate porque este tratado se está negociando en la sombra, sin tener en cuenta a los parlamentos nacionales ni a la ciudadanía” declara María Gallego, diputada de Ahora Guadalajara, “negociaciones que se ha llevado a cabo, en el 90% de ellas, con los grandes lobbies de las multinacionales como la Industria automovilista, químicas, farmacéuticas y agroalimentarias, energéticas, bancos, fondos de inversiones, etc.” Ha añadido.

Ahora Guadalajara explica que para conseguir la implantación de estos tratados, contemplan la creación de dos mecanismos antidemocráticos que aseguren lo que los negociadores llaman la “armonización normativa” que no es más que una regulación a la baja de la legislación vigente. Por un lado, el Consejo de Cooperación Reguladora, una especie de gobierno de las transnacionales que dictaminará lo que se puede o no se puede legislar en asuntos que afecten a sus intereses y, por otro, el mecanismo ISDS de resolución de conflictos entre empresas y estados, que garantiza las inversiones –y sus previsiones futuras de beneficios- de cualquier empresa ante potenciales políticas proteccionistas o de control legislativo, conflictos que habrían de resolver tribunales privados de arbitraje fuera de todo control democrático.

“En definitiva, estos tratados, bajo el disfraz de la mejora de la economía y del empleo, además de apuntar a mejorar la cuenta de resultados de las grandes empresas, permitirán la paulatina y perversa apropiación del poder político y judicial por parte del poder económico de las grandes corporaciones transnacionales” concluye el diputado Francisco Riaño.

Además, Ahora Guadalajara ha presentado también una moción de apoyo a la Proposición de Ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de Régimen Local presentada que el pasado día 4 de octubre de 2016 se registró en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que contó con el apoyo de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, A Coruña o Valencia, entre otros. Con dicha Proposición se pretende volver temporalmente al consenso anterior a 2013, e implementar medidas urgentes que permitan a los Ayuntamientos, hasta que haya una nueva Ley de Bases de Régimen Local, prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de nuestras ciudades.

“ Las políticas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años por el gobierno central del partido popular, desde la modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011 elevó al máximo exponente normativo el concepto de “estabilidad presupuestaria”, que fue posteriormente desarrollado a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y cuya puntilla puso la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local conocida como “Ley Montoro”, han supuesto un retroceso considerable en la autonomía de los gobiernos locales” comenta Francisco Riaño, describiendo la situación actual como de “emergencia histórica en el municipalismo , y por ello es urgente e imprescindible acabar con la asfixia competencial y financiera actual que la Ley 27/2013 somete a los municipios, que en realidad ha producido una merma importante en los servicios públicos prestados por los entes locales, un incremento de las privatizaciones con su consecuente aumento de costes para la administración y una reducción en las competencias municipales” ha concluido.

Por todo ello, Ahora Guadalajara pide a la Diputación que “apoye la tramitación de dicha proposición de ley y, por consiguiente, apoye la derogación y modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en el Congreso de los Diputados, y que inste al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a que faciliten y apoyen un proceso participativo en el que estén representados los entes locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, donde se elaboren las bases para la construcción del nuevo municipalismo del siglo XXI” ha finalizado la diputada María Gallego.