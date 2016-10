El “declive político” de Dolores Serna acaba en dimisión como concejal del PP

Jueves, 20 octubre 2016

manzanares (ciudad real)

Ciudad Real | El Dia

La dimisión de Serna se estaba gestando desde hace tiempo, pues “estaba clara la mala situación política y el ocaso de la concejala, donde ni sus propios compañeros de partido han apoyado sus decisiones”. Esto se demuestra en los acontecimientos de su expulsión del pleno, donde se pudo ver cómo ni arroparon a Dolores Serna cuando tuvo que abandonar la sala, pues es un hecho constatado en el 99% de los casos, por coherencia política, el resto del grupo hubiera abandonado también sus escaños.

Hay que apuntar que aunque la dimisión de Serna se esperaba tiempo atrás, no ha podido ser antes debido a que el mes pasado otro de los concejales del PP, Alfonso Jesús Mazarro, también presentó su dimisión.

Lo cierto es que, en lo que legislatura, “el trabajo del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Manzanares está siendo penoso; así se está demostrando y está pasando factura con las dimisiones de sus miembros, con los comportamientos que están teniendo y las actuaciones e incoherencias que tienen y presentan en cada sesión plenaria”.

Dolores Serna: “Mírame a la cara. Una mierda”

“La actitud desafiante provocada, no saber estar a la altura, falta de compromiso y lealtad a la Corporación Municipal ha sido la característica política de Dolores Serna”, algo que desde las filas socialistas no dudan que ha dañado la imagen y trabajo de los ‘populares’, de ahí que se haya quedado sola. Y es que Serna no termina de empatizar con la ciudadanía y, ahora tampoco con su propio partido por “la desidia y falta de comunicación”, que han sido las notas predominantes en los últimos plenos del Ayuntamiento de Manzanares. Hay que recordar que en el ataque de histeria de la sesión plenaria sufrida por Lola Serna llegó a increpar con varios calificativos al público asistente, dirigiéndose a una persona en concreto con palabras como “a la mierda” y “cobarde”.

A pesar de ser presidenta del PP de Manzanares, su partido la apartó de la portavocía del Grupo Municipal en la toma de posesión de la nueva Corporación, por lo que “duró como portavoz 20 minutos y pasó a formar parte del Libro Guinness de los Records por ser la portavoz más efímera de la Democracia española”.