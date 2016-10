Cospedal, sobre González, ve "muy grave" que algunos crean "que solo pueden hablar los que piensen igual que ellos"

Jueves, 20 octubre 2016

REGIÓN | eldiadigital.es

A preguntas de los medios en las Cortes regionales, Cospedal ha indicado que no se puede decir que estemos viviendo en una democracia "y no permitir hablar a aquellos que piensan distinto a nosotros. Eso es algo dramático, y algo que no se puede permitir, ni con Felipe González ni con nadie", ha precisado.

A su juicio, aquellos que los disculpan lo ocurrido "están haciendo un flaco servicio a la democracia, y no creen en la democracia porque en este país afortunadamente todos tenemos derecho a hablar, pensemos como pensemos, aunque no pensemos igual que los que boicotean los actos".

De otro lado, preguntada por la interrupción protagonizada por diputados de Unidos Podemos este jueves en el inicio del pleno del Congreso en protesta por las condiciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Cospedal ha manifestado que cuando uno vive en democracia "tiene que sujetarse a las normas que nos sujetamos todos".

"La democracia exige libertad de expresión y respeto a las instituciones, y cuando uno es parlamentario o diputado en representación de no solo los que le han votado sino de todos los españoles, tiene que guardar el respeto debido a las instituciones y a todos los españoles, porque el Parlamento es la representación de la soberanía nacional y de todo el pueblo español", ha apuntado.