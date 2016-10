Cotillas: “Page visita Ciudad Real para hacer más anuncios que no cumplirá

Jueves, 20 octubre 2016

En rueda de prensa, se ha referido a los anuncios realizados ayer sobre sanidad y agricultura y ha apuntado que el PP vería con buenos ojos esos anuncios si se hicieran realidad pero, durante estos 15 meses, ha demostrado que “los anuncios de Page pasan a la historia y se quedan en una foto y un incumplimiento más”.

En materia sanitaria, el presidente ha indicado que, en la provincia de Ciudad Real, aún no se han puestos en marcha los proyectos de inversión anunciados por Page, pues no hay nada sobre el nuevo Hospital de Puertollano, ni sobre el nuevo centro de salud de Tomelloso, no se han renovado los aparatos que llevan meses anunciado, no se han abierto las plantas que dijeron que iban a abrir, ni se han cumplido las promesas en materia de personal, de hecho, han prohibido las contrataciones de personal sanitario porque “ya se han cargado el presupuesto para llevarlas a cabo”.

En cuanto a las listas de espera, Cotillas ha afirmado que están aumentando sobre todo, en los tiempos de espera más largos “una realidad fácilmente constatable pese a la manipulación que están realizando desde el Gobierno de Page”.

El presidente provincial ha lamentado los recortes de Page en Sanidad, mientras se incrementan las listas de espera en el Hospital de Ciudad Real en 500 personas en el último mes (87 personas más en las listas de espera quirúrgicas, 253 personas más en las listas de espera de consultas externas y 147 más en las listas para pruebas diagnósticas). También ha recordado que, en el Hospital de Tomelloso, la lista de espera de técnicas diagnósticas ha aumentado en 186 personas en septiembre respecto al mes anterior y las listas de espera quirúrgica, en 70 pacientes en el mismo periodo. Además, entre junio de 2015 –cuando salió el PP del Gobierno regional- y septiembre de este año, hay 675 personas más que esperan más de 60 días en la lista de consultas externas.

La situación es muy grave también en el Hospital de Valdepeñas, donde hay 616 pacientes más en listas de espera desde que gobierna Emiliano García-Page. Según ha destacado, en junio de 2015, había un solo paciente en la lista de espera quirúrgica esperando más de 180 días a ser intervenido, pero actualmente hay 15, hay 309 pacientes más esperando más de 60 días en consultas externas y 483 pacientes más en técnicas diagnósticas esperando más de 30 días.

“En definitiva, lo que nos cuentan los pacientes de la provincia de Ciudad Real es que las listas de espera de Page son una cifra en una página web pero una dramática realidad en sus vidas”, ha aseverado.

Según Cotillas, en solo 15 meses, Page “ha conseguido que la sanidad vaya a peor porque se ha fundido el presupuesto en materia de personal, siguen aumentando las listas de espera y se siguen derivando pacientes a la sanidad privada de forma directa e indirecta”. Por ello, ha pedido a Page y a los socialistas “que dejen de aportar cifras de dudosa veracidad y de mirar al pasado para mirar a los ojos a los miles de pacientes de la provincia que tienen que esperar más tiempo para recibir una atención sanitaria que va a peor”.

Los anuncios de Page en materia de agricultura “parecen una broma”

Cotillas también se ha referido a los anuncios realizados ayer mismo por Page en Pedro Muñoz y ha asegurado que sus promesas sobre el incremento de las ayudas para los agricultores ecológicos y para la incorporación de jóvenes “parecen una broma”.

En este sentido, ha indicado que “los agricultores de la provincia de Ciudad Real esperaban que Page viniera a dar soluciones y no a engañar y a mentir”. Así, ha criticado que viniera a vender por tercera vez la firma de unos acuerdos que han reducido su cuantía y que llevan un año de retraso o que anunciara más ayudas para los jóvenes y para los agricultores ecológicos tras haberles recortado las ayudas en un 70%.

Además, y tras celebrar que se haya admitido a trámite el recurso presentado por el Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Cabañeros contra el PDR de Castilla-La Mancha, ha lamentado que haya dejado fuera a este importante grupo “por motivos sectarios”.