Junta avisa de que no habrá subida salarial para empleados públicos si no se aprueban los presupuestos de 2017

Jueves, 20 octubre 2016

Pleno

REGIÓN | eldiadigital.es

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avisado de que la subida salarial del 1,5 por ciento que se tendría que aplicar a partir del 2017 a los empleados públicos de la región no se podrá ejecutar si no se aprueban los presupuestos para el próximo ejercicio.

El titular regional de Hacienda ha realizado estas manifestaciones durante el debate en el Pleno de las Cortes, relativo a las condiciones laborales de los empleados públicos de la región, donde ha recordado que esa subida salarial -que será del 1,5 por ciento en 2017 y en 2018 y del 0,5 en 2019-- viene a restituir el tres por ciento que el anterior Ejecutivo 'popular' recortó a este colectivo durante la anterior legislatura, tal y como se acordó en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos del pasado mes de febrero.

Durante su intervención, Ruiz Molina ha dado cuenta de las 30 medidas que el actual Gobierno regional, durante 15 meses, ha adoptado en pro de "dignificar" las condiciones laborales de estos 68.000 trabajadores, que se vieron mermadas por el Ejecutivo del Gobierno de María Dolores de Cospedal.

Ruiz Molina ha recordado que se han creado 2.244 plazas de empleo público, se han vuelto a contratar a 189 interinos despedidos por el Gobierno 'popular', se ha devuelto el 50 por ciento de la de la extra del 2012, se han recuperado cuatro días por Incapacidad Temporal, los días por antigüedad, se ha ampliado de septiembre a junio los contratos de los docentes interinos o se han convocado dos concursos de traslados, entre otras muchas medidas.

Así y tras dar cuenta de lo ya realizado, el consejero ha recordado que están negociando con los agentes sociales un nuevo convenio colectivo, que se va a modificar la Ley de Empleo Público, se va a actualizar el Plan de Igualdad, el Plan Director de Riesgos Laborales o se van a crear grupos de trabajo para abordar horarios y la gestión de las bolsas de empleo.

Dicho esto, y tras relatar desde la tribuna el proceso judicial que ha impedido al Gobierno regional aplicar la jornada laboral de 35 horas después de que el Gobierno central haya recurrido esta medida, ha afeado a los diputados del PP que pidan al Ejecutivo que salte la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de septiembre que obliga a cumplir con la jornada de 37 horas, cuando el recurso a dicha jornada procede encima del bando 'popular'.

Así las cosas, tras volver a criticar las "prisas cospedalianas" por interponer ese recurso, algo que responde a "su fijación patológica contra empleados públicos", ha dicho al PP que no puede haber "un plan 'b' cuando se actúa desde la estricta legalidad".

Tras insistir en que el Gobierno regional respetará la sentencia del TC y la cumplirá en todos sus términos, ha pedido la unidad de "todos", en referencia al resto de comunidades autónomas, para forzar al Gobierno central a que modifique la Ley de Presupuestos para que las autonomías puedan organizar este asunto "como mejor consideren".

EL "ARROJO" DEL PP

De su lado, el portavoz parlamentario de Podemos, David Llorente, ha criticado el "arrojo" del PP por plantear en las Cortes un debate sobre las condiciones laborales de los empleados públicos castellano-manchegos, cuando sus políticas han sido un "ataque brutal" no solo a las condiciones laborales de este sector, sino "al conjunto de clase trabajadora".

A juicio de Llorente, para derogar la normativa básica que impide la recuperación de los derechos de los empleados públicos "hay que empezar por echar al PP del Gobierno", algo de lo que duda que quiera hacer el PSOE. "El modelo laboral que defiende el PSOE lo veremos en la investidura de Rajoy, pero como todo indica será la investidura de la vergüenza que validará el modelo del PP", ha avisado.

Según el parlamentario de la formación morada, aunque "no queda más remedio" que acatar la sentencia del TC, se pueden adoptar medidas provisionales de formación, de conciliación o de teletrabajo para contrarrestar esa jornada de 37 horas, algo que se tiene que hacer con dialogo social y salvaguardando las ofertas publicas de empleo que el Gobierno ya ha formulado.

PSOE: "SIN MEDIAS TINTAS"

Desde el PSOE, el diputado Rafael Esteban, ha invitado a PP y Podemos a "ir de frente" y dejarse "de medias tintas" y les ha instado a juntarse la semana que viene en una mesa para hacer una Proposición de Ley que pida al Gobierno de España que se modifique la cláusula en la que está recogida esa jornada horaria.

Esteban, que ha lamentado que el Ejecutivo central esté "muy pendiente de todo lo que le han dicho desde aquí", y que el PP no defendiera a los trabajadores cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decidió aplicar la jornada de 37,5 horas ni adoptase "ningún tipo de medida alternativa" para que lo que se le aplicase a los funcionarios fuesen las 35 horas.

PP: SOLUCIÓN "INMEDIATA"

Por su lado, la parlamentaria del PP Ana Guarinos se ha remitido a la negativa que el Ejecutivo dio a las propuestas que los sindicatos --solape en el ámbito sanitario y horas de formación-- hicieron en la Mesa de la Función Pública para compensar la jornada, preguntándose si la solución a este problema "va a ser la de ajo y agua".

Dicho esto, y tras criticar que el Gobierno no está cumpliendo "los compromisos adquiridos con los empleados públicos", ha advertido que la Administración "no se puede lavar las manos ahora" sino dar "soluciones", y ha asegurado que personalmente no tiene "ningún inconveniente" en sentarse en la Mesa de la Función Pública con los sindicatos y los empleados públicos "el tiempo que haya falta" para "aportar una solución y que sea de aplicación inmediata".

RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PP

Este primer debate del día se ha saldado con el rechazo de PSOE y Podemos a la resolución presentada por los parlamentarios 'populares', en la que pedían al Ejecutivo de Emiliano García-Page convocar una Mesa de la Función Pública para negociar con los sindicatos los criterios de organización del tiempo de trabajo de este colectivo de empleados para recuperar la jornada de 35 horas.