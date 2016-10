"Es triste ver lo poco que cree Mariscal en el potencial turístico de Cuenca"

Jueves, 20 octubre 2016

María Jesús Gómez del Moral Martínez

Cuenca | ELDIAdigital.es

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado lo “triste” que es ver “lo poco que cree Mariscal en el potencial turístico de Cuenca”. En opinión de su portavoz, M. Jesús Gómez del Moral Martínez, “si el propio alcalde no cree que seamos zona de gran afluencia turística, apaga y vámonos”.

Y es que se trata de una declaración que deben pedir los ayuntamientos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que “en nuestro caso es un mero trámite burocrático”, pues se cumple el requisito de ser Ciudad Patrimonio de la Humanidad”. “Por si Mariscal no lo sabe, el plazo para pedir esta declaración está abierto durante todo el año, por lo que debe ponerse ya las pilas para pedirlo y poder solicitar a continuación la subvención de la Cámara de Comercio el año que viene”, ha instado la concejala socialista.

Incide además Gómez del Moral en que las ayudas reguladas en la convocatoria de la Cámara de Comercio no son incompatibles con las obtenidas para la estrategia DUSI, algo de lo que “el portavoz, señor Gómez Buendía, parece que no se entera o no quiere enterarse”.

Finalmente, se pregunta si el concejal “tiene en su poder una bola de cristal que predice el futuro y, con ello, el dinero que le iban a aprobar en esta convocatoria”. Porque de ser así, continúa, “debería ponerla a trabajar para que le prediga los Presupuestos de 2017, ya que a la hora de elaborar los de 2016 debe ser que la tenía estropeada”.