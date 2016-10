El PP de Tarancón denuncia que el Gobierno de Page sigue consintiendo que dos cocineras de la Junta estén trabajando en un edificio que no reúne las condiciones de seguridad

Jueves, 20 octubre 2016

Exigen que sean los informes de sanidad y no el director provincial el que explicite que “el servicio de comedor se presta con todas las garantías sanitarias”. Un aval que, según fueron conocedores en su etapa al frente del gobierno local, es muy riguroso y se elabora a partir de exhaustivas inspecciones periódicas

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Tarancón ha asegurado que, cuando estaban al frente de la institución local, “no teníamos constancia del mal estado de la guardería Nuestra Señora de Riánsares porque no nos habían trasladado en ningún momento ningún informe técnico de la situación en que se encontraba, entre otras cosas, porque no era competencia nuestra”.

Esta aclaración la hacen tras la aparición en medios del director provincial de Cultura, Educación y Deportes, Amador Pastor, indicando que la mantenían abierta “a sabiendas del mal estado” en que se encontraba.



En este sentido, los populares le informan de que “la competencia es suya ahora como director provincial” y que, por lo tanto, “se tiene que enterar bien a quién pertenece la Escuela Infantil y de quién son las competencias”, que corresponden a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca y no al Ayuntamiento de Tarancón en el que entonces estaban al frente.

No obstante, indican, “cuando se nos ha solicitado ayuda, siempre hemos correspondido en la medida en que hemos podido”, como cuanto hubo un problema con el tema de los pinos con y las orugas procesionarias. En aquel entonces, prosiguen, “nosotros colaboramos con la Dirección provincial, a sabiendas que no era competencia nuestra, para que no se vieran afectados los niños de las guarderías y les pudiera causar algún picor, alergia o enfermedad”.

Ahora, el Grupo Popular de Tarancón se cuestiona que si está en mal estado, como así ha hecho público Pastor según informes técnicos, por qué mantienen allí a las trabajadoras en una situación que puede ser de riesgo.

Por otro lado, en cuanto a las reuniones con la Comunidad Educativa, le recuerdan que cada vez que mantenían un encuentro daban una versión diferente. Motivo por el cual las ni las trabajadoras ni los padres sabían qué iba a pasar en relación a sus puestos de trabajo, puesto que a algunas las han trasladado, o en relación a la comida, de si iba a ser de catering o cocinada en las dependencias de la Escuela Infantil. Un hecho que, denuncian, ha generado mucha incertidumbre hasta el inicio del curso escolar.

Además, exigen que sean los informes de sanidad y no el director provincial el que explicite que “el servicio de comedor se presta con todas las garantías sanitarias”. Un aval que, según fueron conocedores en su etapa al frente del gobierno local, es muy riguroso y se elabora a partir de exhaustivas inspecciones periódicas.

Finalmente, el Grupo Popular manifiesta que “nosotros no sembramos ningún tipo de alarma” si no que, al contrario, “lo que hacemos es velar por garantizar la educación y la alimentación de nuestros pequeños, que es lo que nos interesa, en las mejores condiciones posibles”. Buena muestra de ellos, ejemplifican, es el estado “penoso” en el que se encontró el Duque de Riánsares cuando empezaron la legislatura y que tras el trabajo realizado se logró sacar hacia adelante.

Así, prosiguen, “lo vamos a seguir haciendo porque, le pese a quien le pese, porque es nuestra labor, ahora como oposición” y es lógico, puntualizan, que pidamos esas explicaciones porque, al fin y al cabo, “estamos hablando de un dinero público que es de todos los ciudadanos y estamos interesados en que los medios públicos se gestionen bien”.