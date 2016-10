Celia Vergara presenta mañana su disco en Madrid.

Jueves, 20 octubre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Ella, Celia Vergara presenta su primer trabajo en solitario “Time to Play” mañana 21 de octubre a las 21,00 horas en el nuevo Café Berlín.



La música es un arte en el cual se trabaja muy duro

durante mucho tiempo para después conseguir

dejarse llevar por unos instantes. Algunos de esos

instantes son Time to Play.



La palabra “play” engloba simultáneamente los

conceptos de jugar, tocar un instrumento, obra de

teatro, practicar, encarar, encarnar, etc. Este

proyecto surge como una necesidad de expresión a

través de ese juego musical e interpretativo. Time to

Play es un tiempo para el recreo musical.



Celia Vergara ha colaborado con renombrados

artistas, arreglistas, productores, bandas y big bands.

Ha realizado grabaciones e interpretado temas para

cine entre los que se encuentran algunas películas de

Disney.



Este es el momento en que nos muestra sus propias

composiciones y su proyecto personal.

En el proceso creativo de Time to Play ha trabajado

junto a Roberto Bazán.



El productor musical es Miguel Angel Collado y se ha

grabado en Stateroom Studios por Oscar Herrador.



Los músicos que han participado son: José Vera

(bajo), Carlos Gamón (batería), Antonio Calero

(batería), Jose Luis Arrazola(guitarras), Israel Sandoval

(guitarras), Miguel Angel Collado al piano, Roberto

Bazán al trombón y fliscorno, Sergio Bienzobas (saxo).



En un tema ha contado con la colaboración a los

coros de las cantantes Elisabeth Gray y Betty Gonzalez.