Sanidad defiende la instrucción de contratación de Sescam y dice que PP quiso bajar la plantilla 20.000 personas

Jueves, 20 octubre 2016

Pleno

REGIÓN | eldiadigital.es

PP avisa de que las nóminas de los sanitarios "corren peligro" y pide al Gobierno que revierta ya esta situación Podemos critica a PP por su "inusitado fervor por lo público" ahora y al PSOE le afea que no haya cambiado aún leyes de Cospedal

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha defendido la instrucción dada a las distintas gerencias del Sescam sobre contratación hasta final de año, asegurando que se trata de "una planificación que hay que cumplir" para evitar situaciones como "mil plazas eventuales" contratadas por el anterior Gobierno, e insistiendo en que la intención es "ayudar" a algunas de las 18 gerencias sanitarias a "homogeneizar" criterios a la hora de contratar.

Así se ha pronunciado desde la tribuna de oradores del Parlamento castellano-manchego para cerrar un debate general planteado por el PP sobre dicha instrucción, dada por el Sescam a finales del pasado mes de septiembre.

Fernández Sanz ha apostado por esta instrucción como algo necesario para gestionar la plantilla sanitaria, que en la actualidad ha cifrado en 30.000 trabajadores, "casi 3.000 más" que cuando el PSOE llegó al Gobierno.

Como ejemplo, ha dicho que ha incrementado en 1.100 personas el personal de enfermería, desde los 8.000 de junio de 2015 hasta los 9.100 de la actualidad. "En las dos semanas y media últimas se han contratado a más de 400 personas, de ellos, 87 en Toledo", ha enfatizado.

Esta Orden criticada por la oposición "no restringe la contratación", por lo que ha rechazado que se hable de "recortes", ya que "se sigue el mismo ritmo de contratación y consolidación de siempre". "Y además ya hay comprometidas dos ofertas de empleo de mil personas cada una", ha recordado.

Por contra, ha desvelado que cuando llegó a su cargo como consejero se encontró una estrategia planeada por el anterior Ejecutivo de María Dolores de Cospedal, llamada 'Plantillas Horizonte', de la que desconoce "su espíritu y su filosofía". "Lo que sí sé es que hay documentación que revelaba que querían dejar la plantilla en 20.037 personas", ha acusado al PP, por lo que "tenían pensado despedir a 7.000 trabajadores más".

PODEMOS SE SORPRENDE DEL "FERVOR" DEL PP

El diputado de Podemos José García Molina ha afirmado que el "inusitado fervor por lo público" que demuestran los 'populares' cuando no gobiernan es "muy difícil e imposible de creer" y les ha afeado que demanden "algo" que no están dispuestos a dar.

A su juicio, detrás de esta actitud se esconde "un juego para poner entre las cuerdas al Gobierno" e intuye que el PP va a acusar al Gobierno de García-Page de aplicar una ley que aprobaron los 'populares' y se puso en marcha en la región en 2012.

"¿Están ustedes cuestionando las decisiones y el legado del Gobierno de Cospedal? Si como me imagino la respuesta es que no, solo nos queda una vía de explicación: descaro político", ha dicho García Molina, quien ha advertido de que "con temas tan serios como la salud no se juega".

También ha tenido palabras para los diputados de la bancada socialista, a quienes les ha dicho que "son innumerables las ocasiones y las horas" que en las Cortes se ha escuchado a los parlamentarios del PSOE "soltar espumarajos por la boca" de lo "malas" que eran las políticas del Gobierno de Cospedal.

"¿Si tan mal le parecen la legislación que hizo el Gobierno de Cospedal, por qué no la han cambiado?", preguntado el también secretario general de Podemos en la región a los socialistas, a quienes ha recordado que ha tenido 15 meses para cambiarla.

PSOE CELEBRA LAS CONTRATACIONES

De su lado, la diputada del PSOE Ana Isabel Abengózar ha defendido que "hoy se puede hablar sobre contrataciones en el Sescam" y ha destacado que los socialistas son conscientes de que invirtiendo más en personal la calidad en la asistencia sanitaria mejora.

Dicho esto, ha asegurado que el Gobierno regional está trabajando en mejorar y aumentar el número de recursos humanos y ha recuperado y normalizado la interlocución con los agentes sociales.

Ha dejado claro que los acuerdos y pactos firmados han contado con el apoyo mayoritario de los sindicatos sentados en la Mesa del Sescam y ha explicado que en el afán de homegeneizar el tipo de contrataciones surge la orden del 29 de septiembre.

PP: "LAS NÓMINAS CORREN PELIGRO"

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Velázquez, ha avisado de que "corren peligro" las nóminas de los profesionales del Sescam y ha pedido al Gobierno regional que tome medidas de "carácter urgente" para revertir esta situación de manera inmediata.

Esta afirmación ha sido negada con rotundidad por el consejero, quien ha avisado a Velázquez de que tenga "cuidado" con estas aseveraciones. "Esto se queda escrito en el diario de sesiones", ha advertido.

Velázquez ha pedido llegar a un acuerdo para que no falte "ni un solo euro" para contratación de personal sanitario y así se pueda atender a todos los ciudadanos y ha advertido de que la sanidad de Castilla-La Mancha "está al borde del colapso".

Asimismo, ha defendido que gracias al Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos del Gobierno de Cospedal se evitó cerrar hospitales en Castilla-La Mancha y sirvió para mejorar los servicios públicos.

También ha apuntado que el presidente regional, Emiliano García-Page, en cuestiones sanitarias, "es como el elefanta blanco, que ni está ni se le espera" y ha acusado al Ejecutivo castellano-manchego de estar "dañando" a los profesionales sanitarios por no hacer una ejecución presupuestaria correcta.