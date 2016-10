La banca sitúa al Ibex por encima de los 9.000 puntos

Jueves, 20 octubre 2016

Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank

Nuestro selectivo ha subido un 1,24% concluyendo la sesión en los 9.061 puntos y cerca de los máximos del día. El resto de plazas europeas ha mostrado avances más moderados, de en torno al medio punto porcentual.





Dentro del Ibex ha sido el sector bancario el que ha tirado del carro, prolongando así su buena racha: Bankinter +3,65%, BBVA 3,18%, Caixabank +2,57%, Santander +2,44%...Estas subidas del sector se han producido también en otras entidades europeas como Deutsche Bank, que se ha disparado más de un 3%.





Les ha seguido de cerca IAG, contagiada por la revisión al alza en la previsión de beneficios de la alemana Lufthansa y por los descenso del -2% que ha registrado el precio del crudo. La aerolínea hispano-británica acumula una subida del 10% en las 5 última sesiones.





Los inversores han premiado las cuentas de Bankinter (+3,65%), que ha iniciado la temporada de presentación de resultados del sector bancario. En los 9 primeros meses del año ha conseguido elevar un 33,6% su beneficio neto hasta los 400 Mn€, más de lo esperado. Ha incrementado su margen de intereses un 10% gracias en parte al aumento del crédito del 6,1% a sus clientes. También ha comunicado que crece un 10,2% su patrimonio gestionado, en un momento en el que las comisiones y la rentabilidad de los activos `fuera de balance´ son de vital importancia para sobrevivir a los bajos tipos de interés. Ha vuelto a demostrar que a pesar de tener una base de clientes relativamente baja en comparación con otros bancos, su tipo de cliente es más rentable que los el de sus competidores.





También ha presentado sus cuentas Atresmedia, que a pesar de ver crecer un 46% los beneficios no ha recibido el respaldo del mercado, que le ha castigado con una caída del 2,78% hoy. Este ha sido uno de los motivos por los que su eterno rival, Mediaset, ha sido de los peores del Ibex al perder un -0,58%.





No se esperaban grandes sorpresas de la reunión del BCE y no las ha habido. Draghi no ha variado los tipos de interés y ha afirmado que aún no han considerado la posibilidad de ampliar el programa de compra de bonos. Aunque sus declaraciones no han tenido demasiado impacto en la Bolsa, sí se ha apreciado volatilidad en el mercado de divisas. El eurodólar se ha subido por encima de 1,104 en algunos momentos de la rueda de prensa, pero al cierre del mercado europeo había retornado hasta el 1,093.