Un total de 26 conferencias acogerá la Diputación en el curso 2016-2017 de Aluex

Jueves, 20 octubre 2016

Albacete

Albacete | ELDIAdigital.es

Entre este 21 de octubre y el 2 de mayo de 2017 se desarrollarán en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete las 26 conferencias que ha organizado dentro de su nuevo programa de actos la Asociación de Alumnos de la Universidad de la Experiencia, ALUEX, que abren el mismo este viernes, a las 18:30 horas, con la ponencia “La situación de la justicia en España y en Castilla-La Mancha”, a cargo de Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Se trata de una de las numerosas personalidades que pasarán por la institución provincial durante los próximos meses, en el transcurso de ciclo dividido en cuatro bloques temáticos “de gran calidad”, según resaltó el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, que felicitó a este colectivo “porque por aquí van a pasar destacados conferenciantes”.



“Hablamos de experiencia y hablamos de cultura de calidad”, expuso el vicepresidente y responsable del área de Cultura de la Diputación, Alberto González, para quien “la cultura no tiene edad”. “Este tipo de jornadas son un espacio de encuentro de los antiguos alumnos de esa universidad”, continuó González, quien explicó que las conferencias se dividen los bloques denominados “Lo cercano y lo nuestro”, “La mente y el cuerpo”, “Las artes: pintura y literatura”, y “Albacetenses en la diáspora”.



Cursos. La programación cultural de Aluex no sólo se centra en conferencias, sino que se han preparado hasta 17 cursos dirigidos al colectivo y de muy diversa índole: informática, ajedrez, inglés, entrenamiento cognitivo psicología o redes sociales son algiunos de los ofertados "y que pretenden seguir formando a personas que tienen esas inquietudes", explicó la presidenta de Aluex, Carmen Rosa Martínez, quien dijo que la media de edad de asistencia supera los 65 años "con lo cual se demuestra que somos muy valientes".



La presidenta del colectivo agradeció el apoyo de la institución provincial para poner en marcha estas iniciativas, así como de los patrocinadores. El Corte Inglés es uno de ellos y su responsable de Relaciones Externas, Víctor Hernández, resaltó que este colectivo "demuestra que mirá al pasado, pero también al futuro con todas las garantías del mundo". La Fundación Globalcaja colabora también en la programación y su director general , Francisco Javier Martínez Ortuño, aseguró que se trata de conferencias "que tienen un altísimo nivel, no es frecuente en nuestra provincia que una asociación de carácter cultural tenga este nivel de conferencias ya actividades que demuestran que la asociación está muy viva".

El conjunto de la programación puede consultarse en la página web de la Diputación de Albacete, donde se publicarán tanto los vídeos como los audios completos de las conferencias que se desarrollen en el palacio de la institución provincial.