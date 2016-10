Entrevista a Emilio Arnao, que ha presentado su última novela en Madrid

Jueves, 20 octubre 2016

-Según veo, esta novela es la primera de una tetralogía. ¿Podrías contarme algo más sobre este cuarteto?

En efecto, esta novela, “La escritura negra de los lirios”, es la primera de una tetralogía que lleva por nombre genérico “Ministerium”, del latín “minister”, esto es, esclavo u oficio, de la cual ya tengo escritas las cuatro novelas, a la espera las tres restantes de editor. En un año he escrito las cuatro obras.

-Por lo que veo no le ha costado mucho escribirlas. ¿Cuál es su secreto?

Mi secreto es la profesionalidad a la hora de escribir, quiero decir que yo no puedo estar ni un sólo día sin escribir una línea, como decía Balzac, por lo que en un año me ha dado tiempo escribiendo casi todos los días en redactar este “Ministerium”. Lo cierto es que, después de tantos años de escritura continua -empecé a escribir a los 16 años, como Rimbaud-, creo que tengo bastante facilidad para la creación, en todos sus géneros, poesía, novela, ensayo, memorias, biografías. Ahora mismo cuento con 30 obras publicadas más cerca de un centenar todavía inéditas.

-¿Y a qué se debe esa velocidad? Normalmente, el escritor va muy despacio a la hora de crear una obra.

Yo no entiendo a esos novelistas que dicen, una vez publicada la novela, que les ha costado 5 o 10 años en escribirla. Para mí eso es pereza vocacional. La vocación de un autor siempre debe intervenir en la felicidad que produce cuando estás creando algo y te das cuenta que, de alguna manera, no está del todo mal. Pero ese juicio ya deben vertirlo los lectores.

-¿Tiene usted muchos lectores?

En absoluto, me considero un escritor fracasado. Vivo en Mallorca y aquí me conoce todo el mundo que tenga que ver con la literatura, pero en la península no tengo ninguna validez. Vendo muy poco o casi nada, porque mi forma de escribir es compleja y profunda, heterodoxa y, según me dicen mis amigos, un tanto original y distinta a lo que hoy en día los jóvenes creadores realizan.

-¿De qué va “La escritura de los lirios”?

En principio es una obra que puede escandalizar al lector, pues trato el tema del complejo de Edipo o el incesto, más otras eróticas que surgen al azar en toda la novela. Pero lo que más me interesa no es la historia, sino cómo está contada.

-¿Qué quiere decir?

Pues que para mi la literatura siempre debe estar basada en la potenciación del lenguaje, en el uso poético y metafórico de una lengua, la castellana, que es tan inmensa y que posee tantas palabras que no suelen ser usuales, pero que intuitivamente en mi caso yo siempre busco con el objetivo de refrendar un cierto esteticismo o una cierta dificultad.

-Según veo, cada capítulo va sin puntos seguidos ni puntos apartes. ¿Esto le ha costado mucho a la hora de crearla?

En absoluto. El lenguaje siempre estira del escritor y no al revés, yo suelo dejarme llevar por esa intuición de las palabras, las cuales siempre están ahí, dispuestas a bajar de los cielos para acabar en la página en blanco del ordenador. Ojo, pero no vale todo, es preciso con acertar con la palabra adecuada y que tenga su sentido dentro de la historia. Yo amo tanto las palabras castellanas que me es imposible renunciar a ellas.

-Me han dicha que la novela ha tenido mucho éxito en la crítica madrileña. ¿Eso es así?

Sí, así ha ocurrido. Primero me sorprendió ese gran periodista que es Raúl del Pozo a la hora de sacarme en su columna comentando favorablemente el libro, y posteriormente fue Luis María Anson quien en “El Cultural” de “El Mundo” vertió una crítica más que positiva, pues según escribió hacia mucho tiempo que no se encontraba dentro del panorama narrativo español con una novela como la mía. Desde aquí les quiero dar las gracias.

-¿Por qué le gusta más el lenguaje que la historia en sí?

Porque, desde que leí a Quevedo, a Valle-Inclán, a Ramón, a Francisco Umbral, y ahora mismo a Raúl del Pozo, me di cuenta que la prosa castellana de este siglo XXI debe noticiarse desde ese volumen de placeres que es la lírica, la forma, el verbo sorprendente, el adjetivo inusual, la palabra acaudalada de posibilidades estéticas antes que el contenido. Hoy en día la mayoría de narradores jóvenes sólo narran desde la historia, desde el contenido, a la búsqueda del best-seller. Yo todo eso lo deploro y me da cierta lástima que el castellano no sea usado como corresponde. Ya dijo Paul Verlaine aquello de “la música, la música ante todo”.

-¿Cuándo se presenta y dónde la novela?

El día 25 de octubre -día por cierto de mi cumpleaños- en la librería Lé en el Paseo de la Castellana, 154, a las 19 horas, Madrid. Estarán como presentadores Raúl del Pozo y Antonio Miguel Carmona. Espero que venga la gente, aunque sea por simple curiosidad.