Ruiz Molina advierte que Junta sancionará a ayuntamientos que incumplan la nueva normativa de festejos taurinos

Jueves, 20 octubre 2016

Pleno

REGIÓN | eldiadigital.es

Así se ha pronunciado en una respuesta parlamentaria al diputado de Podemos David Llorente sobre este tema, a quien le ha recalcado "las fuerzas de seguridad podrán levantar acta pertinente y sancionar a los ayuntamientos si incumplen la legislación".

"Este Gobierno no va a participar en ninguna cruzada antitaurina, y eso que no es una de mis devociones. No es el Gobierno quien organiza. Nuestra función es la vigilancia y que se cumpla la legalidad", ha enfatizado.

En su pregunta, David Llorente pedía al consejero que se cumpliera el reglamento, recordando espectáculos taurinos como el de Valmojado, "donde aficionados sin autorización estoqueaban y degollaban a becerros que vomitaban sangre"; o distintos encierros en la provincia de Guadalajara "con animales apedreados y acosados hasta el agotamiento desde vehículos a motor".

RESPUESTAS SOBRE EDUCACIÓN

De otra parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, se ha hecho cargo de tres respuestas parlamentarias sobre su materia a los diputados Claudia Alonso, María Roldán y Lorenzo Robisco.

Alonso ha sido quien ha abierto el turno de preguntas pidiendo explicaciones a Felpeto acerca de las ratios de alumnos por aula, asegurando que "no se están cumpliendo" los avances del Gobierno.

En este punto, Felpeto ha replicado que, tal y como ha desgranado más veces en las Cortes, las ratios se están bajando con este Gobierno pese a que está en vigor la LOMCE a nivel nacional mientras que el Gobierno del PP las aumentó; y enfatizando que en 2019 estará completado el plan de bajada de ratios que la Consejería ha diseñado con los sindicatos.

María Roldán, por su parte, cuestionaba al consejero al respecto de las obras del polideportivo del IES Pedro Mercedes de Cuenca, ante lo que Felpeto explicaba que en noviembre continuará el proyecto, toda vez que se ha demolido en su plazo la anterior infraestructura.

A Lorenzo Robisco también le ha contestado sobre otra infraestructura educativa como es el pabellón del IES Juan García Valdemora de El Casar, afeando al respecto que el Gobierno realice "promesas, promesas y promesas" pero "no cumpla".

"Es una obra de 26.000 euros que acometerá la Junta en verano, cuando no interrumpa el normal funcionamiento del centro", ha respondido Felpeto.

MÁS RESPUESTAS

La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha informado de que las obras de la variante Fuensalida-Portillo de Toledo en la CM-4011 se iniciarán cuando los trámites reglamentarios se cumplimenten y ha explicado que antes de la aprobación definitiva del trazado, hay que realizar una Declaración de Impacto Ambiental.

Así ha respondido la consejera a una pregunta oral formulada por la diputada del PP Carolina Agudo, quien ha criticado que desde que Emiliano García-Page es presidente esta variante está "parada y perdida" por culpa "de un gobierno incumplidor".

La consejera ha explicado que esta obra está incluida dentro del III Plan de Carreteras y es voluntad del Gobierno realizar todas las obras que están dentro de este plan.

No obstante, ha indicado que los 180 millones de euros a los que la Junta tendrá que hacer frente para abonar contratos rotos unilateralmente por el Gobierno anterior no deja el presupuesto "nada fácil" para hacer todas las obras que querrían.

De su lado, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha informado de que las obras del aparcamiento del Hospital de Villarrobledo estarán listas en el segundo semestre de 2017.

El diputado del PP José Jiménez Prieto, que se ha interesado por esta cuestión en la ronda de preguntas orales, ha recordado que García-Page se comprometió a ampliar el parking del hospital y ha confiado en que "pronto" las obras sean una realidad.