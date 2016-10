Más de 600 atletas participarán en la VII Carrera Popular de Aguas Nuevas

Sábado, 22 octubre 2016

DEPORTES

Este sábado, a partir de las 17:00 horas, se celebrará la VII Carrera Popular de Aguas Nuevas, prueba puntuable para el XVI Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputación de Albacete. Más de 600 atletas tomarán la salida en la cuadragésima prueba de este calendario, al que sólo le restan nueve competiciones para concluir: Aguas Nuevas, Ossa de Montiel (domingo 30 de octubre), Villaverde del Guadalimar (martes 1 de noviembre), Férez (domingo 6 de noviembre), Alcaraz (domingo 13 de noviembre), Liétor (sábado 19 de noviembre), Pétrola (domingo 27 de noviembre), Socovos (domingo 4 de diciembre) y Navas de Jorquera (sábado 10 de diciembre).

Un año más, la distancia propuesta en la prueba de Aguas Nuevas será de 8.000 metros en un trazado asequible a todos los niveles por sus pocos kilómetros y su orografía totalmente llana. La salida y meta tendrán lugar en la Plaza de los Colonos, con la oficina permanente instalada en el Centro Social Polivalente donde se podrán recoger los dorsales a partir de las 15:00 horas. Los puestos de avituallamiento se encontrarán en los puntos kilométricos 3, 6 y meta, mientras que los servicios de vestuarios, aseos y duchas serán los propios del Pabellón polideportivo y el Campo de fútbol.

Clasificación general

En la recta final del XVI Circuito Provincial de Carreras Provinciales, los líderes en la clasificación general masculina y femenina son José Agustín Valiente (C. A. 27 de Agosto de Madrigueras) y la vigente campeona, María Elena Ruiz Nieva (C. A. Albacete-Diputación). Capítulo aparte merece Jesús Ángel Rodríguez (Atletas Rodenses), quien todavía no entra en la clasificación porque sólo suma 16 pruebas terminadas, aunque bien es cierto que ha ganado 14 de ellas. Si Jesús Ángel culmina dos carreras más se convertirá en líder destacado.

En el mismo caso se encuentra Gelen Muñoz (C. A. Ibañés), que suma 12 victorias en 16 carreras, lo que significa que se espera una recta final del Circuito muy igualada entre Gelen y María Elena, pues la albaceteña suma diez triunfos. La plaza restante en el podium de la Clasificación general del Circuito de Diputación se la disputan Pedro Amores (Albacete-Diputación) y el chinchillano Sebastián Moreno en hombres, mientras que en damas las candidatas son Eva Moreno (San Blas de Elche de la Sierra), Nuria López (Los Keniatas), Otilia Martínez (Chinchilla) y María José Larrea (27 de Agosto de Madrigueras).

IV Carrera Desarrollo Running

El domingo por la mañana, a partir de las 12:00 horas y sobre un trazado de 5.200 metros, tendrá lugar en las inmediaciones del centro comercial El Corte Ingles la IV Carrera Benéfica Desarrollo Running por el Autismo. Además de los premios habituales a los primeros clasificados, se sortearán 110 regalos entre todos los inscritos. Este evento también contempla una carrera infantil a partir de las 11:30 horas, destinada a niños menores de 13 años.