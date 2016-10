El Toledo quiere volver a lo más alto este domingo

Domingo, 23 octubre 2016

Fútbol: Segunda B (Grupo II)

DEPORTES | El Día 11:00 |

El C.D. Toledo regresa al Salto del Caballo este domingo a las 18.00 horas tras su empate in extremis del pasado fin de semana en San Sebastián. Los de Onésimo, colíderes junto al Athletic B intentarán cerrar la jornada en lo más alto y para ello no podrán pinchar frente a un Real Unión de Irún que nunca ha ganado en la capital regional y al que no se le da nada bien viajar a nuestra región.

Onésimo Sánchez, técnico de los toledanos, intentará que siga la racha y para ello recuperará a Carlos de Lerma en la medular, con el que podría formar Jordan, mientras arriba parece que Lolo Pla podría descansar para dejar paso a la dupla formada por Roberto y Javi Gómez. No estarán los lesionados Barranco y Dani Pérez. Con todo ello, intentará que los tres puntos se queden en casa.