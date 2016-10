IU - Ganemos pide al Ayuntamiento que medie con la Diputación en el aplazamiento de pagos

Viernes, 21 octubre 2016

valdepeñas (ciudad real)

Ciudad Real | El Dia

Ante el mal llamado proceso de regulación nacional que en realidad es un proceso de inspección catastral con el fin de recaudar dinero, las familias nos hemos encontrado como en el recibo del IBI de este año, el cual, sea dicho de paso, esperábamos la tan anunciada rebaja, con un prorrateo de hasta cuatro años, no anunciado y no esperado que supone un gran problema económico en muchas familias así como una gran indefensión ante un cobro no esperado.