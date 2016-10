El Gobierno de C-LM tendrá hasta el próximo 10 de noviembre para iniciar autorizaciones de gasto

Viernes, 21 octubre 2016

Economía

REGIÓN | eldiadigital.es

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas tiene entidad para dictar las normas de cierre del ejercicio presupuestario, con el fin de regular adecuadamente las operaciones sobre contabilidad de los gastos e ingresos públicos de fin de ejercicio y las subsiguientes deliquidación del mismo, garantizando la contabilización íntegra de todos los gastos e ingresos, según la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

Según se desprende de esta Orden, recogida por Europa Press, las nóminas para el percibo de los haberes y de la paga extraordinaria del mes de diciembre deberán cerrarse el 5 de diciembre de 2016 y remitirse antes del 15 del mismo mes. Antes del 29 de diciembre deberán quedar contabilizadas la totalidad de las cuotas patronales a la Seguridad Social imputables al ejercicio 2016.

El último día del ejercicio en el que se podrán satisfacer libramientos de pago por la Tesorería General con cargo al presupuesto de 2016 será el 30 de diciembre. La Tesorería General reanudará el pago de obligaciones el primer día hábil del mes de enero del año 2017.

A partir del 1 de diciembre de 2016 no se podrán formular peticiones de fondos a justificar con cargo al presupuesto de gastos de 2016.

No obstante, los libramientos a justificar cuya finalidad sea afrontar gastos de emergencia, conforme al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los que resulten imprescindibles y no puedan posponerse para el ejercicio 2017, en los procedimientos expropiatorios, podrán ser remitidos hasta el 30 de diciembre de 2016.

Los documentos contables del presupuesto de gastos que se refieran exclusivamente a las fases de retención de crédito (R) y de autorización de gastos (A), que contengan imputación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016,debidamente confeccionados y acompañados de los correspondientes justificantes, tendrán como fecha límite de entrada en las Intervenciones el día 10 de noviembre de 2016. Se exceptúan los destinados al pago de retribuciones periódicas del personal y los derivados de los pagos de los regímenes de previsión social, así como los correspondientes a la sección de 'Deuda Pública'.

DEUDORES

La Intervención General formará la relación nominal de deudores. Esta relación deberá justificar íntegramente, al cierre del ejercicio, los saldos de los derechos pendientes de cobro que figuren en sus correspondientes estados de ejecución.

A tal efecto, cada una de las Intervenciones Provinciales remitirá la relación nominal correspondiente de deudores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, clasificándolos por sección, concepto presupuestario y año del contraído, antes del 28 de febrero de 2017.

Los compromisos de gasto y otras operaciones registradas durante 2016 y en ejercicios anteriores, que deban imputarse al ejercicio 2017, se registrarán de conformidad con lo dispuesto en la Regla 40 de la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del presupuesto de gastos, aprobada mediante Orden de 29 de enero de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda.

"CUMPLIENDO FECHAS"

La orden, que entrará en vigor este sábado, será de aplicación a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos y el resto de entidades del sector público regional.

"Castilla-La Mancha cerrará por tanto el ejercicio de 2016 en las fechas habituales, a mediados de noviembre, mientras que el Estado este año adelantó a julio el cierre de los gastos no presupuestarios del año para intentar cumplir con el objetivo de déficit", ha defendido la Junta en nota de prensa.