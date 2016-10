Jorge Jiménez habla en la XIII Semana Cultural sobre “La Mancha que pintó Cervantes”

Viernes, 21 octubre 2016

Quintanar de la Orden

Toledo | El Día

La Asociación Cultural “Santiago Apóstol” apuesta siempre por grandes personas y profesionales como ponentes dentro de su Semana Cultural que cada año por estas fechas se celebra en Quintanar de la Orden. Tras la participación de Julián López-Brea, José Rosell y Zacarías López-Barrajón, el jueves era el turno de otro quintanareño, Jorge Jiménez, otra de las personas más activas en lo que a investigación en torno a la figura del ilustre escritor se refiere y muestra de ellos son los numerosos estudios, trabajos y proyectos que ha desarrollado, el último de ellos, precisamente, la muestra que acoge el Museo Casa de Piedra de la localidad desde el pasado mes de junio sobre “El Quintanar de Cervantes”.



En la conferencia del jueves, en la que se completó el aforo de la Sala de Conferencias “La Encina” y a la que asistieron entre otros, el concejal de Cultura, José Ángel Escudero; Jorge habló de “La Mancha que pintó Cervantes” explicando la relación que existe entre la región castellano manchega y Cervantes, algo que según dijo el propio Jorge, parece estar muy claro, pero que en realidad no es así.



Su ponencia se centró en el paisaje, algo que, en muchas ocasiones no se le ha dado la importancia que tiene y que, posee una gran complejidad y mucha relación con Cervantes “porque es imposible entender el paisaje de La Mancha desde que se publicó El Quijote sin ese halo que le da la Literatura y que lo modifica completamente viendo no sólo La Mancha sino La Mancha del Quijote”, aseveraba.



“La Mancha que pintó Cervantes” es un extracto que nace de la Tesis doctoral que Jorge Jiménez presentó el pasado año y que trataba de la imagen de La Mancha en El Quijote, centrándose en algunas curiosidades como una ilustración y poniendo énfasis en lo que significa estar hablando de Literatura y Paisaje en el Siglo de Oro y en estos últimos siglos donde se ve con mayor perspectiva.



Según decía Jiménez, “existe una conciencia de la relación entre el Quijote y el paisaje tremendamente errónea donde se piensa que El Quijote nos cuenta cosas que realmente no nos cuenta y donde se piensa que no nos cuenta cosas que, por el contrario, si no las está contando”. En ese sentido, contaba que había muchas nociones sobre el paisaje de La Mancha que se han ido realizando a lo largo del tiempo pero que no tienen nada que ver con la obra y la realidad manchega.