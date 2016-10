Fepemta pide a la Junta y al Ayuntamiento impulsar las comunicaciones digitales en el polígono de Torrehierro

Viernes, 21 octubre 2016

Talavera de la Reina

Toledo | El Día

La Federación Empresarial Talaverana (Fepemta) ha hecho un llamamiento tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como al Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) para buscar una solución al problema de las telecomunicaciones existente en el polígono de Torrehierro, donde no hay cobertura digital.

En rueda de prensa, el vicepresidente de Fepemta, Francisco Javier Gil, ha asegurado que existe una "carencia grande" en el polígono de Talavera en cuanto a que no hay comunicaciones digitales, que haga "más interesante la implantación de empresas".

En este sentido, Gil ha explicado que la intención de los empresarios es que el Ayuntamiento pueda facilitar el terreno para instalar una torre de telefonía móvil, así como las canalizaciones necesarias para que los empresarios pudieran asumir la llegada de la fibra óptica.

"Es impensable que cualquier empresa se instale en un polígono industrial sin comunicaciones telefónicas e informáticas", ha apuntado, para avanzar que desde la Federación Empresarial ya han iniciado conversaciones con operadores de telecomunicaciones, con el ánimo de adelantar en la medida de lo posible los trámites.

Según el portavoz de Fepemta, se está produciendo un "juego terrible" ya que los operadores no tiran líneas a Torrehierro "porque no les es rentable por el bajo nivel de empresa, pero tampoco se pueden instalar nuevas porque no existe esta tecnología que les facilita las comunicaciones".



INVERSIÓN CERCANA A 300.000 EUROS

Por ello, Gil ha precisado que la inversión que necesitan de las administraciones gira en torno a unos 300.000 euros, de los cuales 100.000 sería para instalar la torre de telefonía móvil e internet junto a la cesión del terreno público para ello, y otros 200.000 euros serían suficientes para la canalización de la fibra óptica.

En opinión del vicepresidente, la Estrategia Europa 2020 establece que ciudadanos y empresas de la Unión Europea deben tener conexión a banda ancha a un mínimo de 30 megas, por lo que considera que Talavera no se puede "quedar atrás".



Además, desde Fepemta están convencidos de que la mejora de las comunicaciones digitales también tiene que estar presente en los polígonos cercanos a Talavera, como es el caso de Talavera la Nueva, Cazalegas o Pepino.