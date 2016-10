“La Junta quiere colaborar para que Noheda genere genere riqueza y empleo pero con las formas del Partido Popular es complicado”

Viernes, 21 octubre 2016

En respuesta a las duras críticas del presidente de la Diputación, Benjamín Prieto.

El delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, ha sido tajante al afirmar que el Gobierno regional “no está poniendo problemas a Noheda” y ha aseverado que “son los técnicos, los mismo que había, quienes deciden qué modificaciones son necesarias en los proyectos para preservar el patrimonio de Noheda”. Es más, ha recordado que en marzo de 2015 se paralizó la obra durante seis meses y el Gobierno de Emiliano García-Page, al que acusa el Sr. Prieto, no estaba”.



Asimismo, ha desvelado que la decisión de dejar al Ayuntamiento de Villar de Domingo “a su suerte” en el proceso de expropiación de la finca, que ahora puede suponer una indemnización de seis millones de euros al Consistorio, “la tomó el Gobierno de Cospedal”, y ha sacado a relucir una carta del 28 de noviembre de 2013 en la que el entonces director general de Cultura comunica al Ayuntamiento que no va a utilizar las facultades que tiene la Junta sobre la expropiación. “Sin embargo – observa el delegado – yo en aquel momento no oí ni al presidente del PP, ni la presidente de la Diputación, ni alcalde de Villar de Domingo García, quejarse de que no tenía apoyos del Gobierno regional”.



Godoy también ha querido dejar claro que si no ha visitado el yacimiento romano de Noheda es porque ni Diputación de Cuenca ni el Ayuntamiento de Villar de Domingo García le han invitado, suerte que sí tuvo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



Por otra parte, ha reconocido que desde la Delegación Provincial de la Junta se cometió un error de transcripción de la resolución y se habló de nueve torres de tensión en lugar de dos, pero considera “deplorable” que un representante político siga incidiendo en lo que sabe que es un error, porque así se le trasladó, para atacar a otro.



Pese a todo, ha afirmado que la Junta “está dispuesta a colaborar para que el yacimiento de Noheda genere actividad y empleo en la provincia de Cuenca” pero considera que “con las formas del Partido Popular es complicado”. En este sentido, ve ilógico que “alguien que nos está pidiendo la abstención por el bien de España, esté absolutamente todos los días a la gresca”.